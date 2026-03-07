Mühlhausen-Kapitän Arber Bylykbashi tippt auf einen klaren Sieg gegen den Spitzenreiter OKF Beograd, Hoffelds Spielführer Thorsten Waldmüller auf einen noch deutlicheren Waldebene-Sieg.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Mühlhausen schlägt den Tabellenführer deutlich – das zumindest tippt Arber Bylykbashi, Spielführer des TSV, vor dem anstehenden Spiel in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, gegen den OKF Beograd. Hoffelds Kapitän Thorsten Waldmüller rechnet derweil mit einem zweistelligen Sieg des Staffel-2-Tabellenführers FSV Waldebene Stuttgart-Ost beim Schlusslicht TV Kemnat.

 

Kriesliga-A1-Tipp

Arber Bylykbashi (TSV Mühlhausen)

  • TSV Münster – SC Stammheim 4:1
  • TV Zazenhausen – SSV Zuffenhausen 0:4
  • Türksport Stuttgart – TSV Uhlbach 5:1
  • TV 89 Zuffenhausen – TB Untertükheim 2:0
  • SportKultur Stuttgart – TSV Weilimdorf II 2:4
  • SG Stuttgart West – SV Prag 1:1
  • SG Weilimdorf – Sportvg Feuerbach 1:2
  • OKF Beograd Stuttgart – TSV Mühlhausen 1:3

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Trainerrücktritt in Münster und ein Ex-Profi trifft vierfach für Türkspor

Der Rückrundenstart der Kreisliga A, Staffel 1, sorgt für Aufregung: Münster-Trainer tritt überraschend zurück, ein Ex-Profi trifft vierfach und in Weilimdorf fehlt der Schiedsrichter.

Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Benjamin Beck (TSV Münster) 4 Punkte

Kreisliga-A2-Tipp

Thorsten Waldmüller (SV Hoffeld)

  • GFV Ermis Metanastis Stuttgart - KV Plieningen 2:1
  • Sportfreunde Stuttgart - SV Vaihingen II 4:3
  • SV Hoffeld - TSV Heumaden 3:1
  • MK Makedonija Stuttgart - FV Germania Degerloch 4:4
  • TV Kemnat - FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:11
  • TSV Rohr - Spvgg Möhringen 3:2
  • ABV Stuttgart - Spvgg Stetten 2:2
  • SV Sillenbuch - KF Kosova Bernhausen 0:2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach zwei „Toren des Monats“: Spitzenreiter Waldebene wendet Blamage noch ab

Insgesamt sieben Treffer auf der Waldebene, 40 Minuten Unterbrechung in Stetten, Rot für den Trainer des ABV Stuttgart – die Staffel 2 startet turbulent in die Rückrunde.

Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Nikolai Pozorski (KV Plieningen) 7 Punkte