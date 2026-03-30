Kreisliga A1/2 Enz/Murr: Kornwestheim II droht direkter Wiederabstieg

Der direkte Wiederabstieg aus der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr droht dem SV Kornwestheim II. Am Sonntag unterlag das Team von Coach Tim Waida trotz lange dominantem Auftritt mit 1:2 (1:0) beim Tabellendritten SGV Murr. Die SVK-Zweite bleibt Vorletzter, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt acht Punkte. „Dabei war es vor der Halbzeit fast ein Klassenunterschied zu unseren Gunsten. Murr war kaum in unserer Hälfte“, haderte Waida. Kevin Hachenbruch scheiterte früh am Aluminium (5.). Trotz weiterer Hochkaräter stand zur Pause aber nur eine 1:0-Führung. Tobias Mutschler war im Eins-gegen-Eins gegen den SGV-Torwart cool geblieben (25.). „Nach unserer mit Abstand besten Halbzeit der Saison war das 1:0 zu wenig“, fand Waida. Nach dem Seitenwechsel legten die Murrer eine Schippe drauf. „Sie haben dann mehr zweite Bälle gewonnen“, räumte der SVK-Coach ein, dessen Elf durch einen Doppelschlag (63., 69.) ins Hintertreffen geriet.

TSC hat Klassenverbleib fast sicher Dagegen feierte der TSC Kornwestheim einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den FSV Oßweil. „Das könnte schon der Klassenerhalt gewesen sein“, atmete TSC-Spielertrainer Burak Demirel angesichts des Neun-Punkte-Polsters nach unten auf. Gegen groß gewachsene Oßweiler d, war vor allem TSC-Kapitän Savas Kara mit seiner Kopfballstärke gefordert. „Er hat sie alle rausgeköpft“, lobte Demirel seinen Matchwinner. Zudem hatte Kara auch vor dem frühen 1:0 durch Carmine Pescione (5.) seine Füße im Spiel. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen nach einem Konter jedoch der Ausgleich. Nach Wiederanpfiff verwandelte Pescione einen an ihm selbst verschuldeten Elfmeter zur erneuten Führung (54.) und in der Folge traf man zweimal Aluminium. Erst in der Endphase kam Oßweil noch einmal auf, doch der TSC brachte den Dreier ins Ziel. Am Donnerstag steht für die Kornwestheimer das Nachholspiel beim GSV Höpfigheim auf dem Programm. In der Parallelstaffel A2 hielt Drita Kosova Kornwestheim trotz vieler Ausfälle mit einem 2:1 (1:0) gegen den TSV Höfingen Anschluss an Spitzenreiter Spvgg Renningen. Sermin Zekjiri vor sowie Alban Krasniqi nach der Halbzeit erzielten die Tore für Drita. In der Tabelle bleibt Drita Zweiter mit sechs Punkten Rückstand auf die Renninger.