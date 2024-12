Der TSC Kornwestheim schlägt Oßweil in Unterzahl und liegt nach der Vorrunde wie Drita auf Rang drei.

Marek Lanz 08.12.2024 - 21:49 Uhr

Jeweils als Tabellendritter mit weiterhin intakten Aufstiegschancen in die Bezirksliga überwintern die Fußballer vom TSC und von Drita Kosova Kornwestheim in den Fußball-Kreisligen A Enz-Murr. Am letzten Hinrundenspieltag fuhren beide noch einmal Dreier ein: Der TSC Kornwestheim setzte sich in der Staffel A1 mit 3:2 (0:2) gegen den FSV Oßweil durch, Drita Kosova hatte in der Kreisliga A2 keine Mühe und feierte beim FC Gerlingen einen 8:1 (3:1)-Kantersieg.