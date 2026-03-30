Kreisliga A1 Enz/Murr: Big Points für den GSV Pleidelsheim II im Kellerduell gegen Benningen

Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat die Mannschaft des GSV Pleidelsheim II mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg im Kellerduell beim T SV 1899 Benningen einen Big Point verbucht. Die spielentscheidende Szene ereignete sich kurz vor dem Halbzeitpfiff: Benningens Keeper Tim-Lukas Fraticelli räumte knapp vor der Strafraumgrenze rüde den auf sein Tor zustürmenden Pleidelsheimer Moritz Meier ab. Die nach Ansicht aller Beteiligten zwingend fällige Rote Karte ließ der Schiedsrichter aber aus unerfindlichen Gründen stecken.

GSV-Abwehrchef Nico Sarcev fand jedoch offenbar, dass die Aktion bestraft werden sollte und drosch den folgenden Freistoß zum Tor des Tages in die Maschen (45.). „Nach der Halbzeit können wir dann zunächst das Spiel für uns entscheiden, mussten aber am Ende richtig zittern. Dennoch geht unser Sieg für mich in Ordnung“, sagte GSV-Coach Gert Ranzinger. Sein Gegenüber Gianni Bellarosa sah das komplett anders: „Vor dem Freistoßtor müssen wir doch schon 2:0 führen“, befand er und haderte auch mit den drei Hochkarätern, die Benjamin Clar, Julian Hofacker und Luis Menz in der Schlussphase liegen ließen. Mit dem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel rückten die Pleidelsheimer im Tableau auf den ersten Nichtabstiegsrang vor und bauten ihren Vorsprung auf den TSV 1899 auf fünf Punkte aus.

Kein Spielglück für Höpfigheim im Abstiegskampf

Dagegen ging der GSV Höpfigheim erneut leer aus. Gegen die SGM Hochberg/Hopchdorf unterlag der GSV auf eigenem Platz mit 0:2 (0:1). „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, kommentierte GSV-Coach Thomas Lembeck und fügte an: „Leider fehlte uns komplett das Spielglück. Wir schießen zweimal bei Klärungsversuchen einen Mitspieler an und jedes mal springt der Ball einem Hochberger direkt vor die Füße. So läuft es eben, wenn du unten drin stehst.“ Vor der Osterpause müssen die Höpfigheimer nun am Gründonnerstag noch einmal ran: Dann muss im Heimspiel gegen den TSC Kornwestheim mit Blick auf die Tabelle, in der man fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer liegt, eigentlich ein Dreier her.

Noch nicht ganz in Sicherheit kann sich der GSV Erdmannhausen wiegen, der beim formstarken Tabellenzweiten VfB Neckarrems nur 45 Minuten lang die Partie offen halten konnte. War der GSV zur Pause bei einem 0:1-Rückstand noch im Spiel, stand am Ende beim torhungrigsten Team der Liga dann doch eine deutliche 0:7-Klatsche. Sechs Zähler liegt der GSV noch vor dem Relegationsplatz.

Kellerkind SV Kornwestheim II fordert SGV Murr alles ab

Überraschend schwer tat sich der S GV Murr gegen den Abstiegskandidaten SV Kornwestheim II und gewann nur mit viel Mühe 2:1 (0:1). „Zur Halbzeit hat Kornwestheim sogar hochverdient mit 1:0 geführt. Bis dahin war jeder zweite Ball bei ihnen“, berichtete SGV-Coach Ben Blümle. Klar verbessert kam seine eigentlich haushoch favorisierte Mannschaft jedoch aus der Kabine. „Die Jungs haben dann eine Reaktion gezeigt“, anerkannte Blümle. Mit einem Doppelschlag drehten Youngster Carl-Philipp Bürker sowie Robin Siedler das Spiel (63., 69.) und in der Folge hätten weiterhin drittplatzierte Murrer das Spiel noch deutlich höher gewinnen können.

„Es war ein Pflichtsieg, aber kein Highlight. Wir haben es uns unnötig selbst schwer gemacht“, urteilte Trainer Dennis Grab vom TSV Affalterbach nach dem 3:1 (1:0) bei Schlusslicht VfB Tamm, das sich als erster Absteiger herauskristallisiert. Jannik Stephan sorgte nach feinem Pass von Sebastian Riefs für die Pausenführung (14.), doch man legte nicht nach. „Ein Zufallsprodukt“ (Grab) ließ Tamm dann Mitte der zweiten Hälfte sogar ausgleichen. Katriel Lovaglio mit sehenswertem Dropkick unter die Latte (85.) und Torjäger Dominik Janzer (90.) stellten noch den verdienten Auswärtsdreier sicher.