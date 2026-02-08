Kreisliga A1 Enz/Murr Für den SGV Mur beginnt der Aufstiegs-Dreikampf
Die Punkte stimmen, aber die Leistung noch nicht immer. Der SGV Murr will endlich den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Kampf an der Spitze ist eng.
Die Punkte stimmen, aber die Leistung noch nicht immer. Der SGV Murr will endlich den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Kampf an der Spitze ist eng.
Wie gewohnt mischen die Fußballer des SGV Murr auch in der Saison 2025/26 kräftig an der Spitze der Kreisliga A1 Enz-Murr mit. Tabellendritter ist der Vorjahreszweite nach der ersten Halbserie. Mit nur zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter TSV Grünbühl ist für den SGV noch alles möglich: Endlich der direkte Aufstieg als Meister, wieder in die Relegation wie schon im letzten Jahr oder auch leer ausgehen als Dritter. Denn das Trio an der Spitze, das der Zweitplatzierte VfB Neckarrems 1913 komplettiert, hat sich schon deutlich vom Rest der Liga abgesetzt. Acht Zähler liegt der TSV Affalterbach als Vierter bereits hinter dem SGV zurück. „Das ist schon ein deutlicher Rückstand. Die drei da vorne dürften es unter sich ausmachen“, glaubt Murrs Trainer Ben Blümle.