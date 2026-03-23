Kreisliga A1 Enz/Murr Nur Pleidelsheim II überzeugt bei den Kellerkindern
Der TSV 1899 Benningen bleibt zum vierten Mal in Serie ungeschlagen, der SGV Murr präsentiert sich weiter stabil, Erdmannhausen schlägt Höpfigheim und Affalterbach verliert.
Der TSV 1899 Benningen bleibt zum vierten Mal in Serie ungeschlagen, der SGV Murr präsentiert sich weiter stabil, Erdmannhausen schlägt Höpfigheim und Affalterbach verliert.
Der SGV Murr hat sich in der Kreisliga A1 Enz/Murr wieder gefangen und legte bei der SGM Hochberg/Hochdorf einen 5:1-Sieg hin. Der TSV Affalterbach unterlag mit 1:3 beim VfB Neckarrems 1913. Der GSV Pleidelsheim II landete im Kampf um den Klassenverbleib einen Dreier beim 4:1 gegen den SKV Eglosheim, während Aufsteiger GSV Höpfigheim gegen den GSV Erdmannhausen eine Niederlage hinnehmen musste. Einen Punkt gab es für den TSV 1899 Benningen beim 1:1 gegen den SV Kornwestheim II.