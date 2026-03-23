 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Nur Pleidelsheim II überzeugt bei den Kellerkindern

Kreisliga A1 Enz/Murr Nur Pleidelsheim II überzeugt bei den Kellerkindern

Kreisliga A1 Enz/Murr: Nur Pleidelsheim II überzeugt bei den Kellerkindern
1
Julian Hofackers (links) Treffer brachte dem TSV 1899 Benningen beim SV Kornwestheim II immerhin einen Punkt. Foto: Avanti/Archiv

Der TSV 1899 Benningen bleibt zum vierten Mal in Serie ungeschlagen, der SGV Murr präsentiert sich weiter stabil, Erdmannhausen schlägt Höpfigheim und Affalterbach verliert.

Der SGV Murr hat sich in der Kreisliga A1 Enz/Murr wieder gefangen und legte bei der SGM Hochberg/Hochdorf einen 5:1-Sieg hin. Der TSV Affalterbach unterlag mit 1:3 beim VfB Neckarrems 1913. Der GSV Pleidelsheim II landete im Kampf um den Klassenverbleib einen Dreier beim 4:1 gegen den SKV Eglosheim, während Aufsteiger GSV Höpfigheim gegen den GSV Erdmannhausen eine Niederlage hinnehmen musste. Einen Punkt gab es für den TSV 1899 Benningen beim 1:1 gegen den SV Kornwestheim II.

 

Wieder deutlich stabiler präsentiert sich nach einer Schwächephase zu Rückrundenbeginn mittlerweile in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr der SGV Murr. Bei der SGM Hochberg/Hochdorf gelang am Sonntag nach noch torlosen ersten 45 Minuten ein 5:1-Sieg. „Schon in der ersten Hälfte ging es hin und her mit einem Chancenplus für uns. Nach der Halbzeit haben wir dann richtig durchgezogen“, berichtete SGV-Coach Ben Blümle.

SGV Murr kompensiert Ausfall

Seine Elf steckte dabei auch das frühe verletzungsbedingte Ausscheiden ihres Torjägers Christian Krauß weg und kam durch Treffer von Marius Brecht, Robin Siedler, Carl-Philipp Bürker, Philipp Sossalla und Mike Lederer zum Dreier. In der Tabelle bleibt Murr Dritter, ist aber auf Patzer des TSV Grünbühl und des VfB Neckarrems 1913 angewiesen, um noch einmal an der Spitze eingreifen zu können.

Den Gefallen taten die beiden Topmannschaften dem SGV am Sonntag jedoch nicht. Während sich Grünbühl mit 4:2 gegen den TSC Kornwestheim durchsetzte, gewann der VfB Neckarrems 1913 mit 3:1 (2:1) beim TSV Affalterbach. „Wir lagen schnell 0:2 zurück und mussten uns dann erst einmal schütteln“, kommentierte Affalterbachs Trainer Dennis Grab nach frühen Gegentoren in der 5. und 11. Spielminute. Katriel Lovaglio konnte dann aber verkürzen (31.). Etwa nach einer Stunde stellten spielstarke Gäste jedoch wieder den Zwei-Tore-Abstand her und gerieten anschließend nicht mehr wirklich in Bedrängnis.

Der GSV Pleidelsheim II war oben auf nach dem Sieg gegen Eglosheim. Foto: Avanti/Archiv

Im Abstiegskampf hieß der Sieger des Spieltags GSV Pleidelsheim II. Mit 4:1 (0:1) gewann die Elf von Trainer Gert Ranzinger gegen den SKV Eglosheim und rückte auf den Relegationsplatz vor. „Ein verdienter Sieg, auch wenn er etwas zu hoch ausgefallen ist“, sagte Ranzinger, dessen Mannschaft nach dem 0:1-Pausenrückstand aufdrehte: Nico Sarcev (48.) und Lukas Klein (50.) drehten binnen 120 Sekunden das Spiel. Nachdem Eglosheim in der Folge einen Elfmeter vergeben hatte, machte es Davide Pace auf der anderen Seite besser und besorgte vom ominösen Punkt aus die 3:1-Entscheidung (82.), bevor erneut der starke Klein den Schlusspunkt setzte.

Höpfigheim macht zu viele Fehler

In der Tabelle zogen die Pleidelsheimer damit am GSV Höpfigheim vorbei, der beim GSV Erdmannhausen mit 2:4 (1:3) unterlag. „Zu viele einfache Fehler“ habe sich sein Team nach starker Anfangsphase geleistet, monierte Höpfigheims Coach Thomas Lembeck. Kevin Schwerthalter brachte den Gast in Führung (24.), verpasste kurz darauf aber das mögliche 2:0. Stattdessen drehten die Erdmannhäuser Luis Stiegler, Louis Riestra und Nick Rath das Spiel schon bis zur Pause. Ardi Ternava verkürzte zwar noch einmal, doch der Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr. Nick Rath besorgte schließlich den 4:2-Endstand.

Mit einem 1:1 (1:0) im Gepäck kehrte der TSV 1899 Benningen vom Kellerduell beim SV Kornwestheim II zurück. Julian Hofacker hatte vor der Pause die Benninger Führung besorgt, doch Kornwestheim kam noch zum nicht unverdienten Ausgleich. „Wir bleiben zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und nehmen den Punkt mit“, konnte TSV-Trainer Gianni Bellarosa mit dem Remis aber durchaus leben.

Weitere Themen

Handball Oberliga Frauenl: In der zweiten Hälfte drehen die Lurchi-Frauen auf

Handball Oberliga Frauenl In der zweiten Hälfte drehen die Lurchi-Frauen auf

Die Kornwestheimer Handballerinnen werden ihrer Favoritenrolle gerecht und holen einen deutlichen 34:22-Erfolg bei der SG Muggensturm/Kuppenheim.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga Männer: Buffalos nicht konstant genug für einen Sieg

Handball Verbandsliga Männer Buffalos nicht konstant genug für einen Sieg

Die Männer der Habo Bottwar SG holen bei der HSG Walzbachtal trotz fehlerbehaftetem Spiel zumindest einen Punkt.
Von Melanie Bürkle
Handball-Verbandsliga: Warum die Habo-Frauen mit keinem guten Gefühl in dreiwöchige Pause gehen

Handball-Verbandsliga Warum die Habo-Frauen mit keinem guten Gefühl in dreiwöchige Pause gehen

Kampfgeist allein reicht nicht damit sich die Handballerinnen der Habo Bottwar SG bei der HSG Strohgäu belohnen können.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga Frauen: Wie es zum totalen Einbruch der SGSB-Frauen nach der Pause kam

Handball 3. Liga Frauen Wie es zum totalen Einbruch der SGSB-Frauen nach der Pause kam

Das deutliche 22:33 beim TSV Haunstetten war die vierte Niederlage in Serie für die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga: Mangelnde Chancenverwertung kostet Payer-Sieben wichtige Punkte

Handball Verbandsliga Mangelnde Chancenverwertung kostet Payer-Sieben wichtige Punkte

Team Neckar kassiert bei der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Handball-Verbandsliga die nächste Niederlage.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Gegen das Topteam fehlen dem FC Marbach nur die Punkte

Bezirksliga Enz/Murr Gegen das Topteam fehlen dem FC Marbach nur die Punkte

Der FC Marbach unterliegt in einer chancenreichen Partie mit 1:2 gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim.
Von Elke Rutschmann
Landesliga Württemberg Staffel 1: Der SGV Pleidelsheim verpasst den ganz großen Coup

Landesliga Württemberg Staffel 1 Der SGV Pleidelsheim verpasst den ganz großen Coup

Das Team von Coach Marcus Wenninger muss sich Landesliga-Spitzenreiter SKV Rutesheim knapp mit 2:3 geschlagen geben und wird für Aufholjagd nicht belohnt.
Von Simon David
Regionalliga Südwest: Bei Titelgewinn winkt Freiberger Team griechischer Wein

Regionalliga Südwest Bei Titelgewinn winkt Freiberger Team griechischer Wein

Dank Winterzugang Minos Gouras und dessen beiden Toren beim 2:0 gegen Kickers Offenbach steht der SGV Freiberg wieder oben. Coach Kushtrim Lushtaku lobt mentale Stärke des Teams.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville verlängert mit Trainerteam

Fußball-Bezirksliga SV Pattonville verlängert mit Trainerteam

Francis Pola und Güney Cömert bleiben auch in der kommenden Saison. Im Abstiegskampf geht es jetzt gegen den TSV Merklingen.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: SVK: Ohne Torjäger gegen den Spitzenreiter

Fußball-Bezirksliga: SVK Ohne Torjäger gegen den Spitzenreiter

Gegen den Tabellenführer SV Germania Bietigheim fällt beim SV Kornwestheim Lionel Schmidt aus.
Von Marius Gschwendtner
 
 