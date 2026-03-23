Kreisliga A1 Enz/Murr: Nur Pleidelsheim II überzeugt bei den Kellerkindern

Der SGV Murr hat sich in der Kreisliga A1 Enz/Murr wieder gefangen und legte bei der SGM Hochberg/Hochdorf einen 5:1-Sieg hin. Der TSV Affalterbach unterlag mit 1:3 beim VfB Neckarrems 1913. Der GSV Pleidelsheim II landete im Kampf um den Klassenverbleib einen Dreier beim 4:1 gegen den SKV Eglosheim, während Aufsteiger GSV Höpfigheim gegen den GSV Erdmannhausen eine Niederlage hinnehmen musste. Einen Punkt gab es für den TSV 1899 Benningen beim 1:1 gegen den SV Kornwestheim II.

Wieder deutlich stabiler präsentiert sich nach einer Schwächephase zu Rückrundenbeginn mittlerweile in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr der SGV Murr. Bei der SGM Hochberg/Hochdorf gelang am Sonntag nach noch torlosen ersten 45 Minuten ein 5:1-Sieg. „Schon in der ersten Hälfte ging es hin und her mit einem Chancenplus für uns. Nach der Halbzeit haben wir dann richtig durchgezogen“, berichtete SGV-Coach Ben Blümle.

SGV Murr kompensiert Ausfall

Seine Elf steckte dabei auch das frühe verletzungsbedingte Ausscheiden ihres Torjägers Christian Krauß weg und kam durch Treffer von Marius Brecht, Robin Siedler, Carl-Philipp Bürker, Philipp Sossalla und Mike Lederer zum Dreier. In der Tabelle bleibt Murr Dritter, ist aber auf Patzer des TSV Grünbühl und des VfB Neckarrems 1913 angewiesen, um noch einmal an der Spitze eingreifen zu können.

Den Gefallen taten die beiden Topmannschaften dem SGV am Sonntag jedoch nicht. Während sich Grünbühl mit 4:2 gegen den TSC Kornwestheim durchsetzte, gewann der VfB Neckarrems 1913 mit 3:1 (2:1) beim TSV Affalterbach. „Wir lagen schnell 0:2 zurück und mussten uns dann erst einmal schütteln“, kommentierte Affalterbachs Trainer Dennis Grab nach frühen Gegentoren in der 5. und 11. Spielminute. Katriel Lovaglio konnte dann aber verkürzen (31.). Etwa nach einer Stunde stellten spielstarke Gäste jedoch wieder den Zwei-Tore-Abstand her und gerieten anschließend nicht mehr wirklich in Bedrängnis.

Der GSV Pleidelsheim II war oben auf nach dem Sieg gegen Eglosheim. Foto: Avanti/Archiv

Im Abstiegskampf hieß der Sieger des Spieltags GSV Pleidelsheim II. Mit 4:1 (0:1) gewann die Elf von Trainer Gert Ranzinger gegen den SKV Eglosheim und rückte auf den Relegationsplatz vor. „Ein verdienter Sieg, auch wenn er etwas zu hoch ausgefallen ist“, sagte Ranzinger, dessen Mannschaft nach dem 0:1-Pausenrückstand aufdrehte: Nico Sarcev (48.) und Lukas Klein (50.) drehten binnen 120 Sekunden das Spiel. Nachdem Eglosheim in der Folge einen Elfmeter vergeben hatte, machte es Davide Pace auf der anderen Seite besser und besorgte vom ominösen Punkt aus die 3:1-Entscheidung (82.), bevor erneut der starke Klein den Schlusspunkt setzte.

Höpfigheim macht zu viele Fehler

In der Tabelle zogen die Pleidelsheimer damit am GSV Höpfigheim vorbei, der beim GSV Erdmannhausen mit 2:4 (1:3) unterlag. „Zu viele einfache Fehler“ habe sich sein Team nach starker Anfangsphase geleistet, monierte Höpfigheims Coach Thomas Lembeck. Kevin Schwerthalter brachte den Gast in Führung (24.), verpasste kurz darauf aber das mögliche 2:0. Stattdessen drehten die Erdmannhäuser Luis Stiegler, Louis Riestra und Nick Rath das Spiel schon bis zur Pause. Ardi Ternava verkürzte zwar noch einmal, doch der Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr. Nick Rath besorgte schließlich den 4:2-Endstand.

Mit einem 1:1 (1:0) im Gepäck kehrte der TSV 1899 Benningen vom Kellerduell beim SV Kornwestheim II zurück. Julian Hofacker hatte vor der Pause die Benninger Führung besorgt, doch Kornwestheim kam noch zum nicht unverdienten Ausgleich. „Wir bleiben zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und nehmen den Punkt mit“, konnte TSV-Trainer Gianni Bellarosa mit dem Remis aber durchaus leben.