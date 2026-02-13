 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Personalprobleme beim TSV Benningen wohin das Auge reicht

Kreisliga A1 Enz/Murr Personalprobleme beim TSV Benningen wohin das Auge reicht

Kreisliga A1 Enz/Murr: Personalprobleme beim TSV Benningen wohin das Auge reicht
1
Viel Freude hatten Nick Gruber und der TSV 1899 Benningen in der bisherigen Spielzeit nicht. Foto: Andreas Essig

Der TSV 1899 Benningen kann sich nur schwer für den Klassenerhalt vorbereiten. Für die schwierige Mission fehlen vorerst etliche wichtige Kräfte.

Nach dem gewaltigen Aderlass im Sommer durchleben die Fußballer des TSV 1899 Benningen die erwartet schwere Saison. Gerade einmal acht Pünktchen stehen nach der Vorrunde zu Buche und der einstige Bezirksligist hat als Tabellenletzter der Kreisliga A1 Enz/Murr überwintert. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Zähler – die Aufgabe, die in den kommenden Monaten vor Trainer Gianni Bellarosa und seiner Mannschaft liegt, scheint also zwar nicht unlösbar, ist aber verdammt knifflig.

 

„Natürlich ist der Sechs-Punkte-Rückstand eine Hypothek und es wird schwer genug, den Klassenerhalt zu schaffen“, redet der Coach auch gar nicht um den heißen Brei herum. Die ausstehenden 15 Partien der am Sonntag beginnenden zweiten Halbserie unterteilt er in seinem Kopf in drei Blöcke: „In den ersten Spielen gegen stärkere Gegner wird es für uns darum gehen, bei der Musik zu bleiben und den Rückstand auf keinen Fall anwachsen zu lassen. Im zweiten Block folgen dann viele Duelle gegen unsere direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Da müssen wir Siege einfahren“, erzählt er und weiß ganz genau: „Wir tun in unserer Lage gut daran, nur von Spiel zu Spiel zu schauen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Kreisliga A 1 Enz/Murr: Egotrips und Spannungen im Trainingslager des GSV Höpfigheim in der Türkei

Kreisliga A 1 Enz/Murr Egotrips und Spannungen im Trainingslager des GSV Höpfigheim in der Türkei

Wegen diverser Vorfälle werden einige Spieler des GSV Höpfigheim vorerst in das zweite Team versetzt. Ziel vor Rückrundenstart bleibt der Klassenverbleib in der A-Liga.

Personell geht der TSV zumindest auf dem Papier gänzlich unverändert in die Rückrunde. Wäre da nicht diese stattliche Ausfallliste: „Iniko Pasmakis steckt in der Prüfungsphase seines Studiums, Angelo de Capua ist im Moment sowohl verletzt als auch bis April beruflich verhindert. Die beiden fehlen und werden für uns ganz schwer zu ersetzen sein“, muss Bellarosa in den nächsten Wochen ohne zwei seiner stärksten Offensivakteure planen. Zudem sind auch Verteidiger Luca de Capua (Bänderriss) und Ron Preuss (private Gründe) unpässlich, von den Langzeitausfällen Carlos Fengler und Dean Winkle gar nicht zu reden. Immerhin: Mit Nick Gruber und Luis Menz gibt es auch zwei Rückkehrer aus dem Lazarett.

Auf dem Platz plant Bellarosa mit einer zentralen Achse aus Keeper Tim Fraticelli – „für mich einer der fußballerisch stärksten Torhüter in der Liga“, sagt der Trainer –, dem spielenden Co-Trainer Julian Hofacker in der Defensive sowie Gruber und David Heim im Mittelfeld. Pasmakis und Angelo de Capua würden diese Achse eigentlich komplettieren, müssen aber aus genannten Gründen passen. Weitere Fortschritte erhofft man sich in vorderster Front von Youngster Felix Lagershausen, der zwar noch für die A-Jugend spielberechtigt ist, aber in der Hinrunde schon seine Duftmarken hinterlassen hat. Zumindest partiell wird es Unterstützung aus dem Pool von Ex-Spielern geben. Vor allem an Akteure wie Sven Kettgen, Thiemo Storz und Dominik Wels aus dem Benninger Ü32-Team sowie auch den langjährigen Kapitän Justin Hill denkt Bellarosa dabei.

Unsere Empfehlung für Sie

Kreisliga A1 Enz/Murr: Für den SGV Murr beginnt der Aufstiegs-Dreikampf

Kreisliga A1 Enz/Murr Für den SGV Murr beginnt der Aufstiegs-Dreikampf

Die Punkte stimmen, aber die Leistung noch nicht immer. Der SGV Murr will endlich den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Kampf an der Spitze ist eng.

„Alles andere als optimal“ sei jedoch die Vorbereitung verlaufen. Obwohl man schon am 8. Januar wieder ins Training einstieg, mussten drei der fünf geplanten Testspiele abgesagt werden: Personalprobleme, man ahnt es schon. „Diejenigen, die da waren, sind aber fit und können marschieren“, betont Bellarosa. Neben der Kompaktheit lag auf eben jener körperlichen Fitness in der Vorbereitung sein Hauptfokus: „Ich bin ein Fan von schnörkellosem Spiel und will schnell vor das Tor kommen, um Abschlüsse zu haben. Dafür müssen wir physisch da sein. Von Ballbesitzfußball halte ich nichts, dafür braucht man auch die passenden Spieler. Für uns geht es vor allem darum, die Basics auf den Platz zu bringen und 90 Minuten zu marschieren“, erklärt der Coach die Grundausrichtung für die Rückserie und fügt an: „Positiv stimmt mich, dass wir in den letzten Partien vor der Winterpause doch deutlich stabiler geworden sind.“

Beim Auftakt an diesem Sonntag wird genau diese Stabilität zweifellos notwendig sein. Denn kein Geringerer als Tabellenführer und Topfavorit TSV Grünbühl ist dann um 15.30 Uhr in Benningen zu Gast.

Weitere Themen

American Football: Nach dem Superbowl geht Saisonvorbereitung für die Cougars weiter

American Football Nach dem Superbowl geht Saisonvorbereitung für die Cougars weiter

Die Kornwestheimer Footballer schauen positiv auf die Oberliga-Runde, nehmen gerne die Rolle des Underdogs an und hoffen auf die Rückkehr von Quarterback Carlos Verduzco.
Von Elke rutschmann
Handball Verbandsliga: Buffalos immer einen kleinen Schritt zu spät

Handball Verbandsliga Buffalos immer einen kleinen Schritt zu spät

Die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar scheitern wegen ihrer zu schlechten Wurfquote beim 28:31 gegen die HSG Weschnitztal.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga: „Wir hatten immer das Gefühl, nah dran zu sein“

Handball Verbandsliga „Wir hatten immer das Gefühl, nah dran zu sein“

Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG präsentieren sich trotz 30:33-Niederlage stark gegen den Tabellenführer SG Degmarn/Oedheim.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga: Walter-Team entscheidet Duell auf Augenhöhe nach Abwehr-Kniff für sich

Handball 3. Liga Walter-Team entscheidet Duell auf Augenhöhe nach Abwehr-Kniff für sich

Gegen den TSV Ismaning erkämpft sich die Mannschaft von Michael Walter ein 33:30 und ist in der 3. Liga jetzt Sechster punktgleich mit dem Gegner.
Von Simon David
Handball Oberliga: Auf kurze Schwächephase antwortet Stauch-Sieben mit Sechs-zu-Null-Lauf

Handball Oberliga Auf kurze Schwächephase antwortet Stauch-Sieben mit Sechs-zu-Null-Lauf

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal schlagen Kellerkind SG Lauterstein nach starker zweiter Hälfte mit 38:28 und feiern dritten Erfolg in Serie.
Von Simon David
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Kreisliga A 1 Enz/Murr Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Der Dritte der Kreisliga A 1 verliert mit 2:3 gegen Dersim Ludwigsburg und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze.
Von Marek Lantz
Handball 3. Liga: Der Tabellenführer gönnt sich jetzt eine Atempause

Handball 3. Liga Der Tabellenführer gönnt sich jetzt eine Atempause

Die Lurchis entscheiden den Drittliga-Krimi bei Saase3 Leutershausen mit 35:32 für sich und bleiben im zwölften in Folge in der 3. Liga Süd ungeschlagen.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum des SV Pattonville

Bezirksliga Enz/Murr Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum des SV Pattonville

Pattonville war noch nie so nah dran an einem Sieg gegen den Lokalrivalen TV Aldingen, bremst sich mit zwei Platzverweisen in der Nachspielzeit selbst aus und verliert 2:3 (1:1).
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Der FC Marbach sucht weiter nach der Effektivität

Bezirksliga Enz/Murr Der FC Marbach sucht weiter nach der Effektivität

1:3 gegen die Spvgg Besigheim: Der FC Marbach verliert auch das zweite Spiel in der Rückrunde und fällt auf Rang neun in der Bezirksliga Enz/Murr zurück.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Wie der FC Marbach das gute Gefühl aus der Vorrunde zurückholen will

Bezirksliga Enz/Murr Wie der FC Marbach das gute Gefühl aus der Vorrunde zurückholen will

Für den Bezirksligisten FC Marbach soll es gegen die Spvgg Besigheim am Sonntag mehr als ein Remis werden. Das Team hat vor allem an Torabschlüssen gearbeitet.
Von Elke Rutschmann
 
 