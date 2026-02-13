Kreisliga A1 Enz/Murr Personalprobleme beim TSV Benningen wohin das Auge reicht
Der TSV 1899 Benningen kann sich nur schwer für den Klassenerhalt vorbereiten. Für die schwierige Mission fehlen vorerst etliche wichtige Kräfte.
Nach dem gewaltigen Aderlass im Sommer durchleben die Fußballer des TSV 1899 Benningen die erwartet schwere Saison. Gerade einmal acht Pünktchen stehen nach der Vorrunde zu Buche und der einstige Bezirksligist hat als Tabellenletzter der Kreisliga A1 Enz/Murr überwintert. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Zähler – die Aufgabe, die in den kommenden Monaten vor Trainer Gianni Bellarosa und seiner Mannschaft liegt, scheint also zwar nicht unlösbar, ist aber verdammt knifflig.