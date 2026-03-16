Kreisliga A1 Enz/Murr Schlimmstenfalls steigen sechs Teams aus der Kreisliga A 1 ab
In der Kreisliga A 1 Enz/Murr sind diverse Abstiegsszenarien möglich. Der SGV Murr liegt nach 4:2 gegen Erdmannhausen nur noch sechs Punkte hinter dem Spitzenduo.
In der Kreisliga A 1 Enz/Murr sind diverse Abstiegsszenarien möglich. Der SGV Murr liegt nach 4:2 gegen Erdmannhausen nur noch sechs Punkte hinter dem Spitzenduo.
Viele Wenns und Abers gibt es in diesem Frühjahr im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr. Eigentlich sieht die Planung vor, dass es vier direkte Absteiger gibt und der Fünftletzte in die Relegation muss. Aktuell wäre dies der GSV Höpfigheim als Zwölfter. In Reichweite haben die Höpfigheimer zwar noch den TSV Asperg, doch schon zum Tabellenzehnten GSV Erdmannhausen klafft eine beträchtliche Sieben-Punkte-Lücke. Mit Blick auf die Bezirksliga droht den Kellerkindern auf den letzten sechs Plätzen der A1-Staffel jedoch Ungemach, denn mit dem TV Pflugfelden sowie dem AKV Ludwigsburg stehen dort zwei Absteiger so gut wie fest – und auch der SV Pattonville ist hochgradig gefährdet. Dieses Trio wäre nach lokalen Gesichtspunkten in die A1-Staffel einzugliedern. Kommen jedoch drei Teams herunter, erhöht sich in dieser normalerweise automatisch die Anzahl der Absteiger. Schlimmstenfalls trifft es also sogar das komplette Sextett.