Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen Saisonbilanz – Außenseiter jubelt und die Schießbude der Liga bleibt sich treu
17.06.2026 - 12:05 Uhr
Die Saison in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen ist für 14 der 16 Vereine beendet; sie befinden sich bereits in der Sommerpause. Nicht so die Relegationsteilnehmer Türkspor Stuttgart und TSV Weilimdorf II, für die es am Sonntag noch um Entscheidendes geht. Während das türkische Team vom Neckarpark in Plattenhardt gegen den SV Rohrau um die Rückkehr in die Bezirksliga kämpft (15 Uhr), geht es für die Kicker von der Giebelstraße auf dem Sportplatz des SSV Zuffenhausen gegen den ASV Botnang II um den Klassenverbleib (17 Uhr). Im Folgenden ein Blick auf die zurückliegende Spielzeit.