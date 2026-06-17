Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: Saisonbilanz – Außenseiter jubelt und die Schießbude der Liga bleibt sich treu

Die Saison in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen ist für 14 der 16 Vereine beendet; sie befinden sich bereits in der Sommerpause. Nicht so die Relegationsteilnehmer Türkspor Stuttgart und TSV Weilimdorf II, für die es am Sonntag noch um Entscheidendes geht. Während das türkische Team vom Neckarpark in Plattenhardt gegen den SV Rohrau um die Rückkehr in die Bezirksliga kämpft (15 Uhr), geht es für die Kicker von der Giebelstraße auf dem Sportplatz des SSV Zuffenhausen gegen den ASV Botnang II um den Klassenverbleib (17 Uhr). Im Folgenden ein Blick auf die zurückliegende Spielzeit.

Das Titelrennen Die Konstanz hat sich letztlich verdient durchgesetzt. Ununterbrochen seit dem elften Spieltag thronte der OFK Beograd Stuttgart über der Konkurrenz. Bedroht von unterschiedlichen Mannschaften. Nach der Hinrunde war es der TSV Münster, der dem serbischen Team mit fünf Punkten Rückstand im Nacken saß und diesem nach 17 Spieltagen gar bis auf zwei Zähler auf die Pelle rückte. Die Lücke hielt sich identisch bis zum 23. Spieltag. Was dann für die Grünhemden folgte, war eine Horrorserie. In Folge hießen die Gegner Türkspor, Beograd und SG Weilimdorf - allesamt aus den Top vier und allesamt torhungrig gegen die Münsterer. Mit Pleiten von 0:6, 0:4 und 0:5 stürzte die Mannschaft von Trainer Angelo Nigro mächtig ab.

Dafür brachte sich der Immer-Titelanwärter Türkspor Stuttgart wieder zurück ins Spiel. Jener, nach zehn Spieltagen noch Spitzenreiter vor dem punktgleichen OFK Beograd, hatte seine Auszeit zu Beginn der Rückrunde genommen. Die Folge: Beograd war auf zehn Punkte enteilt, blieb aber auch nicht schadlos. Dann rissen sich die Neckarpark-Kicker am Riemen, riefen ihr enormes Potenzial ab und hatten vier Spieltage vor Schluss im direkten Aufeinandertreffen mit dem Klassenprimus die Chance, bis auf drei Punkte zu verkürzen, Beograd bis zum Ende der Spielzeit somit unter Druck zu setzen. Doch der Spitzenreiter siegte im Gipfelduell mit 4:3 - die Meisterschaft war damit entschieden. Türkspor behauptete indes den zweiten Platz gegen die aufstrebende SG Weilimdorf.

Kellerangelegenheiten Die SportKultur Stuttgart, der SC Stammheim und der TB Untertürkheim hatten schon zur Halbzeit in Sachen Kellerangelegenheiten die schlechtesten Karten. Und sie hatten diese auch nach Beendigung der Runde - sie sind abgestiegen. Wobei sich die Reihenfolge verändert hat. Der Bezirksliga-Absteiger SC Stammheim beendete auch die Kreisliga-A-Runde als Schlusslicht, der Aufsteiger SportKultur ist als Vorletzter prompt wieder chancenlos abgestiegen. Derweil Hut ab vor den Untertürkheimern. Für die Gehrenwald-Kicker hat es zwar auch nicht ans rettende Ufer gereicht, aber nach dem Vorrundenzeugnis „Letzter mit nur vier Punkten“, hat sich das Team um Trainer Michael Kienzle enorm gesteigert und nach der Winterpause noch 21 Zähler geholt - gleichbedeutend mit dem achten Platz in der Rückrundentabelle.

Aber auch ein Kompliment an den TSV Mühlhausen. Die Mannschaft von Coach Armend Mehmeti hat in der Rückrunde 28 Punkte eingesammelt (Platz fünf) und sich nach nur elf Punkten der Hinrunde noch vom Relegationsplatz auf den ersten Nichtabstiegsplatz gearbeitet. Derweil war der Aufsteiger TSV Weilimdorf II in der Hinrunde mit Platz sechs und 26 Punkten noch das Überraschungsteam schlechthin. Schlecht wurde es indes nach der Winterpause. Das Team des scheidenden Trainers Jürgen Zeyer stürzte auf den Relegationsplatz ab und hat, wie eingangs erwähnt, am Sonntag im Entscheidungsspiel gegen den ASV Botnang II aber immerhin die Chance, die Saison doch noch positiv abzuschließen.

Die Treffsicheren Der Ballermann schlechthin war Nikola Lakovic vom Meister OFK Beograd Stuttgart. Dieser bestritt alle 30 Partien und traf 46-mal ins gegnerische Tor. Besonders dabei: Er stellte seine Treffsicherheit in wichtigen Phasen unter Beweis, zeichnete häufig für die entscheidenden Tore verantwortlich. Seine Torflut blieb nicht unbemerkt und ist zukünftig auch höherklassig gefragt. So hat sich der auf den letzten Drücker gerettete Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen die Dienste des Top-Knipsers gesichert. Derweil hatte, wie in der Tabelle, Emir Dogansoy von Türkspor Stuttgart auch in der Schützenliste das Nachsehen. Der Stürmer netzte bei 27 Auftritten 38-mal ein und war damit um ein Tor besser als sein Teamgefährte Shkemb Miftari, der damit seine Drohung nicht wahr machen konnte. Der Ex-Profi - unter anderem 3. Liga bei den Stuttgarter Kickers - sagte nach seinem Einstieg in der Winterpause, er wolle Dogansoy in der internen Schützenliste noch überholen. Aber immerhin, gemessen an der geringen Spielanzahl von 15 sind die 37 Miftari-Treffer sensationell.

Respekt Michael Höschele Für die Fairplay-Aktion der Saison schlechthin sorgte Michael Höschele. Das Urgestein des TB Untertürkheim erzielte nach 83 Minuten die vermeintliche 4:3-Gästeführung gegen die SG Stuttgart-West. Der Ball hatte aber die Linie nicht überschritten und die Westler baten Höschele, er solle die Situation mit dem Schiedsrichter klären. Das machte er, worauf der Unparteiische das Tor zurücknahm. „Ganz großen Respekt“, sagte der West-Spielertrainer Benedikt Goos, „99 Prozent der Spieler hätten das nicht gemacht.“ Bitter für den TB Untertürkheim: Im Gegenzug kassierte man selbst das 3:4. Noch mehr Anerkennung verdient Höscheles Aktion, wenn man weiß. dass damit der Abstieg der Gehrenwald-Kicker besiegelt war. Der Untertürkheimer, der in der kommenden Runde für den künftigen Landesligisten ASV Botnang spielt, ist mit dieser Aktion in der engeren Auswahl für den WFV-Fairplay-Preis im Monat Mai.

Was sind schon sechs auf eine Streich? Dennis Klose vom SSV Zuffenhausen ließ durch einen Tore-Sechserpack beim 9:0-Erfolg gegen den SC Stammheim aufhorchen und war damit der treffsicherste Hinrunden-Akteur in einem Spiel. Darüber kann Shkemb Miftari aber nur milde lächeln. Der ehemalige Drittliga-Profi setzte in der zweiten Saisonhälfte noch einiges drauf: Er erzielte für Türkspor gleich neun Buden, darunter zwei lupenreine Hattricks. Klar, der Gegner war wie im Fall von Klose ebenfalls das Schlusslicht aus Stammheim – Endstand 14:2.

Langzeit-Elfmeter Das zwischen der Entscheidung und der Ausführung eines Elfmeters mal gut und gerne fünf Minuten verstreichen, das kennt der leidgeplagte Fußballfan mittlerweile aus der Bundesliga zur Genüge. Dass aber gar 25 Minuten dazwischen liegen, das scheint selbst seit der fragwürdigen Einführung des Videobeweises unmöglich. So geschehen aber in der Parte zwischen der SG Weilimdorf und dem Meister Beograd. Kaum hatte der Unparteiische in seine Pfeife gepustet und auf Strafstoß für das serbische Team entschieden, da pfiff er erneut - aber ab. Er beorderte die Spieler wegen eines drohenden Unwetters umgehend in die Kabine. Nach beschriebener Zeitspanne durften die Protagonisten wieder das Feld betreten und Beograds Top-Torjäger Nikola Lakovic mit erheblicher Verzögerung zur Ausführung aus elf Metern schreiten. Die Bedenkzeit, wohin er hin schießen solle, war wohl zu lang. Sein Versuch landete über dem Tor.

Trainerwechsel Zwei Trainerwechsel sorgten bei der Konkurrenz für Bauklötze staunen. Der Erfolgstrainer Sasa Aleksic legte nach der Hinrunde beim Spitzenreiter Beograd sein Amt nieder. Ihm habe die professionelle Einstellung im Verein gefehlt, begründete Aleksic damals seinen Abgang. Der Nachfolger kam aus den eigenen Reihen. Der Spieler Ratko Milic übernahm und führte die erfolgreiche Arbeit Aleksics fort. Doch auch für diesen ist nach dem jetzigen Gewinn des Titels Schluss, in seinem Fall aus privaten Gründen. Dejan Bogunovic, zuletzt Co-Trainer beim FSV Waiblingen, übernimmt die Mannschaft des Neu-Bezirksligisten.

Ebenfalls überraschend war kurz vor Rückrundenbeginn der Rücktritt von Uwe Braun beim TSV Münster. Damals lagen die Grünhemden aussichtsreich auf Platz zwei. Gründe waren Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Vereinsführung. Der Jugendleiter Michael Bodendörfer übernahm als Interimscoach, ehe Angelo Nigro von der eigenen Zweiten zum Chefcoach befördert wurde. Frühzeitig kam indes das Aus für Erhan Atici beim SSV Zuffenhausen. Nach sechs Spieltagen musste er den Platz an der Seitenlinie räumen, sein bisheriger Co-Trainer Nevzat Dursun übernahm. Zwei Spieltage später lief auch das Trainer-Haltbarkeitsdatum für Ivo Ilijasevic beim TB Untertürkheim ab. Auf ihn folgte Michael Kienzle. Zu guter Letzt nahm das abgeschlagene Schlusslicht SC Stammheim im April Veränderungen auf der Übungsleiterposition vor. Stefan Diesing wurde vom Abteilungsleiter und Sportlichen Leiter Anto Markovic ersetzt, und nun hat Giuseppe Falcone übernommen und soll in der Kreisliga B beim ehemaligen Landesligisten wieder für erfolgreicheren Fußball sorgen.

Meistertipps - knapp daneben Was den Meister anbelangt, kann man rückblickend nur sagen: knapp daneben. Bei einer Umfrage unserer Zeitung vor Rundenstart - Mehrfachnennungen waren möglich - hatte sich der Bezirksliga-Absteiger Sportvg Feuerbach mit 14 Nennungen als Topfavorit herauskristallisiert. Die „Talkrabben“ konnten das in sie gesetzte Vertrauen der Konkurrenz aber nur zu Beginn der Runde erfüllen, fielen dann deutlich ab und lagen nach der Hinrunde auf Platz fünf - deutlich hinter der Spitze. Abgeschlossen wurde die Spielzeit von ihnen auf Rang sechs, satte 31 Punkte hinter dem Meister Beograd Stuttgart. Diesem wurden vor der Runde mit vier Stimmen nur Außenseiterchancen eingeräumt. Die Mannschaft selbst sah sich durchaus als meistertauglich an. Titelaspirant Nummer zwei war der SSV Zuffenhausen (acht Stimmen). Dieser erfüllte die Gegner-Erwartungen auch nicht, schloss als Siebter mit 32 Zählern Rückstand ab.

Und was war mit dem „All-Time-Favorit“ Türkspor Stuttgart? Das Team wurde erstaunlicherweise nur fünfmal genannt, zeigte der Konkurrenz - auch wegen der überraschenden Winterverpflichtung von Ex-Profi Shkemb Miftari – jedoch die eigenen Stärke, sicherte sich immerhin die Vizemeisterschaft und steht an diesem Sonntag wie erwähnt im Relegationsfinale um den Aufstieg in die Bezirksliga. Und da war noch die SG Weilimdorf, die zwei Konkurrenten als Titelanwärter auf dem Zettel hatten. Es hat zwar nicht gereicht, aber die Nord-Stuttgarter gehören zu den positiven Überraschungen der Runde und sind letztlich nur um drei Zähler an der Relegation vorbeigeschrammt.

Schießbude der Liga Der SC Stammheim ist seiner Linie treu geblieben. War man in der Spielzeit 2024/25 mit 210 Gegentoren (34 Spiele) die Schießbude und gleichzeitig Schlusslicht in der Bezirksliga, hat das Team aus dem Stuttgarter Norden dieses wenig schmeichelhafte Kunststück in der A-Klasse wiederholt. Dieses Mal gab es 181 Einschläge (30 Spiele) im eigenen Tor. Wobei: In der Bezirksliga holte das Team nur einen Zähler, nun waren es immerhin zwölf.

Es lebe die Offensive Die Offensive hatte auch in der Spielzeit 2025/26 klar Vorfahrt. Die 16 Mannschaften erzielten insgesamt 1244 Tore, was einen Schnitt von 5,2 Toren pro Spiel macht. Am Torhungrigsten war Türkspor Stuttgart mit 132 Treffern, gefolgt von Beograd (108) und der der SG Weilimdorf (105). Zum Vergleich: In der Spielzeit 2024/25 fielen bei gleicher Mannschaftsstärke 1158 Treffer, also 86 Treffer weniger. Der Partienschnitt lag bei 4,8 Toren. Derweil stellte die beste Defensive in der abgelaufenen Spielzeit der Meister Beograd mit 42 Gegentoren, gefolgt vom TSV Münster (47) und der SG Weilimdorf (52.).