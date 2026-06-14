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  6. SC Altbach II rettet sich im Elfmeter-Krimi gegen den TSV Wernau II

Kreisliga-B-Relegation im Fußball SC Altbach II rettet sich im Elfmeter-Krimi gegen den TSV Wernau II

Kreisliga-B-Relegation im Fußball: SC Altbach II rettet sich im Elfmeter-Krimi gegen den TSV Wernau II
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Freude pur: Die Kicker des SC Altbach II rund um Spielertrainer Talha Colak (rechts) bejubeln das entscheidende Elfmetertor von Ömer Cakir zum Sieg im Play-off-Spiel gegen den TSV Wernau II um den Klassenverbleib in der Kreisliga B. Foto: Michael Treutner

Der SC Altbach II gewinnt das Fußball-Play-off-Spiel gegen den TSV Wernau II mit 7:6 nach Elfmeterschießen und bleibt in der Kreisliga B. Wernau II steigt in die Kreisliga C ab.

Reporter: Robin Kern (rob)

Enttäuschung auf der einen, Erleichterung auf der anderen Seite: Während die Fußballer des Kreisliga-B-2-Ligisten TSV Wernau II nach dem Fehlschuss im Elfmeterschießen enttäuscht zurückblieben, gab es beim B-1-Ligisten SC Altbach II kein Halten mehr. Ömer Cakir lief zum letzten Elfmeter an, traf – und fand sich Sekunden später in der Jubeltraube seiner Mitspieler wieder. Nach 120 umkämpften Minuten setzten sich die Altbacher im Play-off-Spiel um den Klassenverbleib in der Kreisliga B mit 7:6 (2:2/0:1) nach Elfmeterschießen durch. Für die Wernauer bedeutet die Niederlage den Abstieg in die Kreisliga C.

 

„Riesenrespekt an Wernau, beide Mannschaften haben eine starke Leistung gezeigt“, sagte Altbachs Spielertrainer Talha Colak. „Keiner von uns hätte gedacht, dass dieses Spiel noch in die Verlängerung geht und wir dann im Elfmeterschießen den Klassenerhalt sichern.“ Besonders stolz war er auf die Moral seiner Mannschaft: „Nach einem 0:2 noch einmal zurückzukommen, ist eine Mega-Leistung. Ganz anders war die Gefühlslage bei Wernaus Trainer Alexander Zydek: „Das muss ich erst einmal sacken lassen. Wir haben eine starke Rückrunde in der B 2 gespielt und sind immer wieder zurückgekommen. So habe ich bis zur letzten Minute gedacht, dass wir es noch reißen werden.“

TSV Wernau II lange Zeit überlegen im Play-off-Spiel

Lange hatte vieles für Wernau gesprochen. Zwar erwischten die Altbacher den besseren Start, doch mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Wernauer mehr Kontrolle und kamen zu den klareren Möglichkeiten: Simon Häußler scheiterte an Altbachs Torhüter Daniel Kessler, später köpfte er knapp vorbei. Auch ein Freistoß von Kapitän Fabian Stolz rutschte durch, Kessler lenkte ihn noch an die Latte.

Zwei vergebene Foulelfmeter des TSV Wernau II

Dann belohnten sich die Wernauer für ihre bessere Phase. Nach einem Freistoß von Markus Weber kam Fabian Klein an den Ball und traf zur verdienten 1:0-Führung. Kurz darauf hätte Wernau nachlegen können, doch Ersin Birinci vergab einen Foulelfmeter. Auch nach der Pause ließen die Wernauer die große Chance auf das 0:2 liegen: Klein wurde von John-Steven Helaimia gefoult, Stolz trat an – und auch er verwandelte nicht. Zwei Elfmeter, zwei Mal verschossen die TSV-Kicker.

Wernau blieb aber am Drücker. Nach der gelb-roten Karte für Altbachs Tolgahan Genc eröffneten sich den Wernauern Räume, die sie bald nutzten: Ein Ball aus dem Halbfeld fand Birinci, der cool blieb – und zum 2:0 traf. Die Partie schien klar in Richtung Wernau zu laufen. Doch die Altbacher kamen trotz Unterzahl zurück. „Die Körpersprache haben wir in der Pause angesprochen. Das war das Wichtigste, was wir dann bringen mussten“, sagte Altbachs Spielertrainer Colak.

SC Altbach II holt 0:2-Rückstand gegen TSV Wernau II auf

Wernau verpasste es kurz darauf, den dritten Treffer nachzulegen – und das rächte sich. Altbachs Okan Soul wurde im Strafraum gefoult – und Colak verwandelte den Elfmeter zum 1:2-Anschluss. Plötzlich war das Momentum aufseiten der Altbacher: In der Schlussphase flankte Cakir in die Mitte, dort behauptete sich Nazif Mulaku und traf in der 88. Minute zum überraschenden 2:2. Die Altbacher hatten den Zwei-Tore-Rückstand in Unterzahl tatsächlich aufgeholt.

Nach dem entscheidenden Elfmetertor von Ömer Cakir gab es bei den Spielern und Fans des SC Altbach II kein Halten mehr. Foto: Robin Kern

Altbacher feiern nach Elfmeterschießen

In der Verlängerung passierte vor den Toren kaum noch etwas. Beide Teams waren müde, das Spiel wurde zerfahrener. Fünf Minuten vor dem Ende sah auch Wernaus Sebastian Laffert Gelb-Rot. Am Ende musste dann das Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen. Dort verschossen die Wernauer einen Elfmeter, Cakir blieb dagegen cool – und machte den Altbacher Klassenverbleib perfekt. „Wir haben das Team erst zu dieser Saison neu gegründet und im ersten Jahr direkt das Schwierigste überstanden“, freute sich Altbachs Spielertrainer Colak und ergänzte: „Nun können wir mit einem guten Gefühl in die Zukunft schauen.“

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Für die Wernauer blieb die bittere Erkenntnis, ein lange in ihre Richtung laufendes Spiel noch aus der Hand gegeben zu haben – und nach dem verlorenen Elfmeterschießen abzusteigen. „So ein Erlebnis gemeinsam zu haben, schweißt dennoch zusammen“, sagte Wernaus Coach Alexander Zydek. Bei den Altbachern überwog dagegen die Erleichterung, den Klassenverbleib auf dramatische Weise geschafft zu haben.

SC Altbach II: Kessler – Genc, Helaimia, Strambelli, Acikgöz – Colak, Soul, Jafari, Cakir – Mulaku, Kilicaslan.

TSV Wernau II: Hermann – Kararaj, Stolz, Theisohn, Kenner – Weber, Eißele – Birinci, Sigler, Klein – Häußler.

Schiedsrichter: Roland Reutter (Esslingen).

Zuschauer: 233.

Gelb-Rote Karten: Genc (Altbach II), Laffert (Wernau II).

Tore: 0:1 Klein, 0:2 Birinci, 1:2 Colak (Foulelfmeter), 2:2 Mulaku (88.).

Beste Spieler: Helaimia, Cakir / Birinci, Klein, Weber.

Der Relegationsfahrplan

Aufstieg/Verbleib Verbandsliga
1. Runde: Mi., 10. Juni, 18 Uhr, in Ratzenried: RV Rot-Weiß Weiler – TSV Köngen 0:1

1. Runde: Mi., 10. Juni, 19 Uhr, in Besigheim: FV Löchgau – SG Empfingen 0:2

2. Runde: Sa., 13. Juni, 15.30 Uhr, in Starzach (Wachendorf): SG Empfingen - TSV Köngen 2:3

Finale: So., 21. Juli, 15 Uhr, in nn.: FC Rottenburg – TSV Köngen

Aufstieg/Verbleib Landesliga
1. Runde: Sa., 13. Juni, 18 Uhr, in Böblingen: TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen 0:7

1. Runde: Sa., 13. Juni, 15.30 Uhr, in Lorch: SG Bettringen – SV Ebersbach 1:3

Finale: So., 21. Juni, 15 Uhr, in Böblingen: TV Echterdingen – SV Ebersbach

Aufstieg/Verbleib Bezirksliga
1. Runde, Di., 16. Juni, 18.30 Uhr in Ebersbach: TSV Berkheim – Bad Überkingen/Hausen

1. Runde, Mi., 17. Juni, 18.30 Uhr in Jesingen: TV Unterboihingen – AC Catania Kirchheim

Finale: So., 21. Juni, 15 Uhr, in Weilheim: Berkheim  /  Überk./Haus – TVU /  Catania

Aufstieg/Verbleib Kreisliga A
1. Runde: Mo., 15. Juni, 18.30 Uhr in Harthausen: SG Eintracht Sirnau – TSV Wolfschlugen

Finale: Sa., 20. Juni, 17 Uhr, in Nellingen: Sirnau / Wolfschlugen – TSV Baltmannsw.

Verbleib Kreisliga B
So., 14. Juni, 13 Uhr, in Altbach: SC Altbach II – TSV Wernau II 7:6 n.E.

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