Kreisliga-B-Relegation im Fußball: SC Altbach II rettet sich im Elfmeter-Krimi gegen den TSV Wernau II

Enttäuschung auf der einen, Erleichterung auf der anderen Seite: Während die Fußballer des Kreisliga-B-2-Ligisten TSV Wernau II nach dem Fehlschuss im Elfmeterschießen enttäuscht zurückblieben, gab es beim B-1-Ligisten SC Altbach II kein Halten mehr. Ömer Cakir lief zum letzten Elfmeter an, traf – und fand sich Sekunden später in der Jubeltraube seiner Mitspieler wieder. Nach 120 umkämpften Minuten setzten sich die Altbacher im Play-off-Spiel um den Klassenverbleib in der Kreisliga B mit 7:6 (2:2/0:1) nach Elfmeterschießen durch. Für die Wernauer bedeutet die Niederlage den Abstieg in die Kreisliga C.