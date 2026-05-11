Kreisliga B TV Oeffingen II: Rote Karte in Minute eins – und trotzdem gegen den Ersten nicht verloren

Die Nachricht saß und sorgte am Freitagabend auch fernab des Fußballplatzes in Holzhausen für Begeisterung: Der 4:2-Erfolg des Verbandsligisten SV Fellbach beim dortigen Tabellenzweiten. Der hatte noch vor rund zwei Wochen im WVF-Pokalhalbfinale dem Regionalligisten Stuttgarter Kickers lange Paroli geboten und trotz der am Ende deutlichen 1:5-Niederlage seine Klasse bewiesen –wie schon des Öfteren in dieser Spielzeit. So hatte das Team um Trainer Daniel Seemann unter anderen beim 5:0-Sieg in Waiblingen überzeugt. Unter den Zaungästen waren damals auch die beiden Fellbacher Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas. Die „Spionage“ war erfolgreich, wie sich am vergangenen Spieltag gezeigt hat. „Wir haben die Holzhausener gespiegelt. Wobei ich sagen muss, dass unsere Spieler unseren Plan auch sensationell umgesetzt haben“, sagt Nicos Gountoulas. Aus einer ganz starken Mannschaft stach ein Akteur aber erneut heraus: Torben Hohloch. Dieser befindet sich derzeit in absoluter Topform. Sein Torzähler steht mittlerweile bei zwölf. Sieben Treffer hat er in den vergangenen sechs Begegnungen erzielt, zwei davon am Freitag in Holzhausen. Und weil er sich am Freitagabend nicht nur treffsicher zeigte, sondern auch pausenlos unterwegs war, keinen Weg scheute und ständig Torgefahr ausstrahlte, hat er sich , wie schon in der Vorwoche, erneut den Titel Spieler des Spiels verdient. Für den aktuellen Höhenflug des Offensivmanns gibt es für Kiriakos Gountoulas gleich mehrere Gründe: seine „wahnsinnige Mentalität“, sein „brutaler Ehrgeiz“ und das Vertrauen, das er von seinen Trainern bekommt. „Ich glaube, dass beim Abschlusskick im Training das Team mit Torben noch nie verloren hat“, sagt der Fellbacher Coach und lacht.

Baustelle, Unfall – und trotzdem gewonnen Für die am weitesten entfernt liegenden Auswärtsspiele mietet die Fußballabteilung des TV Oeffingen gern einen Reisebus für die gemeinsame Anfahrt. Das diene zum einen der Gemeinschaft, sagt Haris Krak, der Trainer der Landesliga-Fußballer. „Aber wir machen das natürlich auch wegen der aktuellen Spritpreise, um unsere Spieler ein wenig zu entlasten.“ Auch zur Partie beim TSV Crailsheim reisten Mannschaft und Betreuer am Samstag gemeinsam im Omnibus an. Doch die Fahrt, die eigentlich eineinhalb Stunden dauern sollte, wurde zur Reise mit Hindernissen. Zum einen war die Autobahn A81 am Wochenende von der Anschlussstelle Weinsberg-Ellhofen an aufgrund von Asphaltarbeiten gesperrt. Zudem ereignete sich vor der Abfahrt zur Umleitung auch noch ein Unfall, und es bildete sich ein langer Stau. Von unterwegs informierten die Oeffinger die Verantwortlichen des TSV Crailsheim. Der Anpfiff der Partie wurde daraufhin um eine Stunde, von 15.30 Uhr auf 16.30 Uhr, verlegt. Dennoch blieb den Oeffingern nach dreistündiger Fahrt nicht allzu viel Zeit, um sich vor Ort auf die Begegnung vorzubereiten. Das spiegelte sich auch in der ersten Spielhälfte wider, in der die Platzherren mit 1:0 in Führung gingen. In den zweiten 45 Minuten drehten die Gäste das Spiel dann aber noch und gewannen mit 3:1. Einen großen Anteil daran hatte Adnan Rakic, der aufgrund einer roten Karte zwei Monate lang gesperrt war und nach der Pause in die Partie gekommen war. „Seine Einwechslung hat das Spiel verändert“, sagt Haris Krak über den Spieler des Spiels. Tolga Kücükmustafa vom TV Oeffingen II kommt zu spät. In der Staffel 3 der Kreisliga B hat der TV Oeffingen II den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das zweitplatzierte Team um den Trainer Vittorio Dell’Aquila trennte sich im Spitzenspiel gegen die SG Weinstadt II mit einem 1:1-Remis und hat damit vier Spieltage vor Schluss nach wie vor zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenersten aus Weinstadt. Nach dem Führungstreffer von Gästespieler Lucas Stowasser in der elften Minute glich Elias Lehmann für den TVOe in der 25. Minute aus. Bei beiden Toren agierten die Oeffinger bereits in Unterzahl, nachdem Tolga Kücükmustafa in der ersten Minute nach einer Notbremse die rote Karte gesehen hatte. „Er ist ein bisschen zu spät gekommen“, sagt der Oeffinger Trainer. In der Staffel 1 haben derweil der Tabellenzweite TV Stetten (2:0-Sieg beim TSV Miedelsbach) und der punktgleiche Tabellendritte Spvgg Rommelshausen (6:0-Erfolg gegen den FC Jat Fellbach) den Rückstand auf Spitzenreiter SV Hegnach auf einen Punkt verringert, nachdem dieser bei den viertplatzierten SF Höfen-Baach nicht über ein 3:3 hinausgekommen ist.