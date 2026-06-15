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  6. Zur Winterpause noch acht Punkte zurück – jetzt Meister und Aufsteiger

Kreisliga B TV Stetten Zur Winterpause noch acht Punkte zurück – jetzt Meister und Aufsteiger

Kreisliga B TV Stetten: Zur Winterpause noch acht Punkte zurück – jetzt Meister und Aufsteiger
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Die Fußballer des TV Stetten bejubeln nach dem finalen 6:1-Sieg beim SV Plüderhausen ihren Meistertitel. Foto: Günter Schmid

Die Fußballer des TV Stetten schaffen als Meister der Staffel 1 der Kreisliga B nach nur einer Spielzeit den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga A.

Die Fußballer des TV Stetten sind zurück in der Kreisliga A. Gut zwölf Monate nach dem Direktabstieg hat das Team um den Kapitän Tim Kopp am letzten Spieltag mit dem 6:1-Sieg beim SV Plüderhausen die Meisterschaft in der Staffel 1 der Kreisliga B und den damit verbundenen Direktaufstieg perfekt gemacht. „Natürlich war es unser Wunsch gleich wieder aufzusteigen, aber wir haben das nie als Ziel proklamiert“, sagt Christopher Ahlhaus, der das Traineramt zu Saisonbeginn übernommen hatte und dabei von Simon Becker unterstützt wurde.

 

Und tatsächlich hatte zur Winterpause nicht viel für den TV Stetten gesprochen. Die Spvgg Rommelshausen, die ebenfalls mit abgestiegen war, führte das Klassement mit fünf Punkten Vorsprung vor dem SV Hegnach und mit acht Zählern vor dem TV Stetten an. „Uns war klar, dass die Spvgg das Rennen machen würde. Aber auf den Relegationsplatz hatten wir uns noch Chancen ausgerechnet“, sagt Ahlhaus, der 2010 als Spieler mit dem TV Stetten schon einmal in die Kreisliga A aufgestiegen war. Erst recht auf den zweiten Platz haben die Stettener geschielt, als sie das erste Rückrundenspiel am 1. März mit 6:1 gewonnen hatten – bei der Spvgg Rommelshausen. Danach folgten weitere vier Siege, ehe die Begegnung bei Zrinski Waiblingen mit 2:5 verloren ging. Es sollten indes die letzten Punktverluste gewesen sein. Mit einer Serie von acht Siegen ließen sich die Stettener nicht mehr aufhalten.

Letzte Vorbereitungen kurz vor dem Abpfiff auf fremdem Geläuf. Foto: Susanne Degel

Prunkstück in der abgelaufenen Saison war die Offensive mit 128 Toren. Alexander Schetter (31), Tim Kopp (21) und Kristian Ibishaj (19) erzielten dabei zu dritt mehr als die Hälfte aller Treffer. Aber auch der Zusammenhalt, die Stimmung in der Mannschaft, die Unterstützung am Spielfeldrand – insbesondere von der zweiten Mannschaft, aber auch von zahlreichen Abteilungsmitgliedern und Fans – sowie die stets hohe Trainingsbeteiligung hätten ihren Beitrag zum Erfolg geleistet. „Jeder hat es dem anderen gegönnt, wenn der spielen durfte“, sagt Ahlhaus, der zuvor zwei Jahre lang an seinem Wohnort Strümpfelbach den dortigen TSV trainiert hatte. Nicht zuletzt waren die Spieler in den vergangenen Monaten von größeren Verletzungen verschont geblieben. „Am Ende hat die Qualität den Ausschlag gegeben. Wir konnten uns in der Rückrunde steigern“, sagt der 42-jährige Coach.

Tim Kop verabschiedet sich mit einem Hattrick

Für die neue Runde eine Klasse höher glaubt Ahlhaus sein Team zur Genüge gewappnet. Auch wenn in Tim Kopp, der in Plüderhausen noch einmal mit einem Hattrick aufwartete, und Stefan Schuster zwei erfahrene Spieler ihre Laufbahn nun beendet haben. „Es wird zwar schwierig, aber ich denke, dass wir die Lücken schließen können, die sie hinterlassen“, sagt der Trainer, der auch schon als B-Jugend-Coach beim SV Fellbach tätig war.

Das Stettener Meister-Shirt Foto: Susanne Degel

Ziel in der Kreisliga A sei es, konstant Punkte zu holen und möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. „Die Spielweise könnte uns entgegenkommen. In der Kreisliga A stehen sicher nicht so viele Mannschaften hinten drin. Wir tun uns gegen Teams leichter, die mitspielen.“

Vielleicht läuft es ja aber ähnlich gut wie seinerzeit nach dem Aufstieg 2010. Damals waren die Stettener auf Anhieb Dritte geworden – mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Meister SC Korb.

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