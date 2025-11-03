Der Spitzenreiter der Kreisliga A2 zaubert im neunten Spiel den neunten Sieg auf den Platz. Der SV Kornwestheim unterliegt im Kellerduell und ist Vorletzter.
03.11.2025 - 20:59 Uhr
Weiterhin klar auf Meisterschaftskurs liegt inzwischen Drita Kosova Kornwestheim in der Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr. Am Sonntag ließ sich die Mannschaft auch vom TV Möglingen nicht stoppen und feierte mit einem 6:2 (4:1) den neunten Sieg im neunten Saisonspiel. Da parallel der einzig ernsthafte Verfolger Spvgg Renningen mit einem 1:1 in Flacht patzte, ist der Drita-Vorsprung an der Tabellenspitze nun schon auf fünf Punkte angewachsen.