Der Spitzenreiter der Kreisliga A2 zaubert im neunten Spiel den neunten Sieg auf den Platz. Der SV Kornwestheim unterliegt im Kellerduell und ist Vorletzter.

Weiterhin klar auf Meisterschaftskurs liegt inzwischen Drita Kosova Kornwestheim in der Fußball-Kreisliga A2 Enz/Murr. Am Sonntag ließ sich die Mannschaft auch vom TV Möglingen nicht stoppen und feierte mit einem 6:2 (4:1) den neunten Sieg im neunten Saisonspiel. Da parallel der einzig ernsthafte Verfolger Spvgg Renningen mit einem 1:1 in Flacht patzte, ist der Drita-Vorsprung an der Tabellenspitze nun schon auf fünf Punkte angewachsen.

Der TSC Kornwestheim kann die vielen Ausfälle nicht kompensieren „Es läuft gerade gut und wir nehmen den Lauf sehr gerne mit. Aber die Saison ist noch lang. Jetzt folgen für uns zwei schwere Spiele zunächst in Warmbronn und dann das direkte Duell mit Renningen“, bleibt Drita Spielertrainer Spetim Muzliukaj aber weiterhin geerdet. Gegen den TV Möglingen ebnete er selbst mit dem Führungstor nach bereits sechzig Sekunden frühzeitig den Weg. Sermin Zekjiri erhöhte (8.) und auch vom zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss (14.) ließen sich die Kornwestheimer nicht beirren. „Danach haben nur noch wir gespielt“, fand Muzliukaj. Adrian Thaqi mit drei Treffern und Tugay Han schraubten schließlich das Resultat nach oben.

TSC Kornwestheim kann Ausfälle nicht kompensieren

In der Parallelstaffel A1 unterlag der TSC Kornwestheim mit 2:4 (1:2) gegen die SGM Hochberg/Hochdorf. „Angesichts des Kaders, der uns zur Verfügung stand, haben wir gar kein schlechtes Spiel gemacht. Nächste Woche kommen zum Glück einige Spieler wieder zurück“, urteilte TSC-Spielertrainer Burak Demirel. Aufgrund zahlreicher Ausfälle musste der Coach sogar auf drei Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. „Unsere individuellen Fehler wurden dann eben bestraft“, kommentierte Demirel weiter, dessen Mannschaft aber trotz Unterzahl nach Roter Karte für Ahmet Balci (67.) bis zum Abpfiff nicht aufsteckte.

Die TSC-Treffer gelangen Routinier Aziz Erbas (44.) und Torjäger Carmine Pescione (82.). In der Tabelle fiel man auf den siebten Platz zurück. Die Spitze ist nun bereits 14 Zähler entfernt.

Kornwestheim II hat die schwächste Offensive der Liga

Von einer solchen Platzierung kann Aufsteiger SV Kornwestheim II nur träumen. Im Kellerduell unterlag man beim direkten Konkurrenten VfB Tamm mit 0:1 (0:0) und verstrickt sich immer tiefer in den Abstiegskampf. Vorletzter ist die SVK-Zweite nun, deren Kernproblem in dieser Runde die mangelnde Torgefahr bleibt.

Mit gerade einmal zehn Treffern hat man die mit Abstand wenigsten in der Staffel 1 erzielt.