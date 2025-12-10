Das Kreismedienzentrum Göppingen ist für viele Schulen Anlaufstelle, wenn es um medienpädagogische Angebote geht. Doch einige davon könnten Sparplänen zum Opfer fallen
10.12.2025 - 06:07 Uhr
Wenn Stefan Raaf durch die Räumlichkeiten des Kreismedienzentrums (KMZ) in Göppingen geht, fällt immer wieder der Satz „Das könnten wir uns dann nicht mehr leisten“. Raaf leitet seit Oktober 2024 das Kreismedienzentrum und ist zudem Schulnetzberater. Auch er macht sich über die vorgeschlagenen Sparmaßnahmen von Landrat Markus Möller Gedanken.