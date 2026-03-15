Vom Betriebshof in der Seestraße bis zur Karlstraße in der Ortsmitte von Rommelshausen liegt ein Fußweg von rund einem Kilometer – und ein kleiner Müllberg. Nach der kurzen Strecke waren vier Eimer und ein großer blauer Sack voll. „Für die Kinder ist das ein bisschen wie Schatzsuchen“, sagt Philipp Haager, als sein fünfjähriger Sohn Moritz freudestrahlend mit drei leeren Flaschen aus dem Gebüsch gekrochen kommt. Die zwei sind erfahrene Müllsammler. Vater und Sohn aus Kernen-Stetten sind regelmäßig unterwegs und sammeln auf, was andere achtlos wegwerfen.

Und natürlich waren sie waren sie nun bei der 14. Kreisputzete dabei. Am Samstag machten sich von Allmersbach im Tal bis Winterbach mehr als 13 000 kleine und große Landschaftspflegerinnen und -pfleger zum Frühjahrsputz auf.

Reifen, Christbaumkugeln und eine Gartenhütte

Im Dauerregen schwärmen kurz nach 9 Uhr über 60 Erwachsene und Kinder vom Betriebshof der Gemeinde Kernen in alle Himmelsrichtungen aus. Kleinere und größere Gruppen in neongelben Warnwesten, ausgestattet mit Arbeitshandschuhen, Greifzangen, schwarzen Eimern und blauen Müllsäcken sind „Gemeinsam sauber unterwegs“, so der Slogan der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM). Lange müssen sie nicht suchen. „Obwohl es im Ort genug Mülleimer gibt, liegt überall Dreck herum, vor allem Verpackungen“, sagt Stefanie Haager, deren Eimer voller Chipstüten, Bonbonpapierchen und Getränkedosen ist. Auch anderen Unrat entdeckte die Eltern-Kind-Gruppe in der Grünanlage In den Kirchgärten in Rommelshausen: ein Paar Arbeitshandschuhe, einen schwarzen Plastikdeckel und ein seltsam verknotetes und verschnürtes Gummitier.

Kuriose Fundstücke gibt es auch anderswo. In Leutenbach liegen ein Feuerlöscher und ein Kett-Car in der Landschaft herum und in Backnang Christbaumkugeln sowie ein Haufen bunter Bälle aus einem Bällebad. Neben Unmengen von Verpackungsmüll seien von fast allen Kommunen illegal entsorgte Autoreifen gemeldet worden, berichtet Stefanie Baudy von der AWRM. „Allein in Winterbach 16 Stück an und in der Rems, die generell ziemlich vermüllt ist.“

Fahrrad, Kinderwagen, Draht, Reste eines Gartenzauns und sogar eine entsorgte Gartenhütte mitten im Wald entdeckten die Helfer in Kernen, die zusammen rund zehn Kubikmeter Müll und zwei Kubikmeter Schrott sammelten. Wie viele Kubikmeter Abfall bei der konzertierten Aktion insgesamt zusammengetragen wurden, weiß Stefanie Baudy zu dem Zeitpunkt noch nicht. „Aber wir hatten 56 Container mit Fassungsvermögen von fünf bis 20 Kubikmetern auf die 28 teilnehmenden Kommunen verteilt.“

AWRM organisiert Schulwettbewerb zur Putzete

Um das Bewusstsein für die Umwelt zu schärfen, hat die AWRM zum vierten Mal einen Schulwettbewerb zur Kreisputzete organisiert. Schulen können sich mit eigenen Projekten zum Thema Abfalltrennung und Recycling bewerben, und viele machten bei der Kreisputzete mit. „In Leutenbach waren am Freitag rund 850 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte unterwegs und haben Müll gesammelt“, sagte Stefanie Baudy.

Auch in Kernen-Stetten haben Mädchen, Jungen und das Lehrerkollegium der Karl-Mauch-Schule, an die 200 Freiwillige, am Freitag rund ums Schulgelände und in den Weinbergen sauber gemacht. Von der Gemeinschaftsaktion profitieren viele. Menschen freuen sich an sauberen Grünanlagen und Wegrändern, Pflanzen wachsen besser, Tiere können sich nicht an Glasscherben sowie anderem Unrat verletzen – und Philipp und Moritz Haager müssen bei ihren nächsten Touren vielleicht weniger Müll von anderen aufsammeln.