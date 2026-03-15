Vom Betriebshof in der Seestraße bis zur Karlstraße in der Ortsmitte von Rommelshausen liegt ein Fußweg von rund einem Kilometer – und ein kleiner Müllberg. Nach der kurzen Strecke waren vier Eimer und ein großer blauer Sack voll. „Für die Kinder ist das ein bisschen wie Schatzsuchen“, sagt Philipp Haager, als sein fünfjähriger Sohn Moritz freudestrahlend mit drei leeren Flaschen aus dem Gebüsch gekrochen kommt. Die zwei sind erfahrene Müllsammler. Vater und Sohn aus Kernen-Stetten sind regelmäßig unterwegs und sammeln auf, was andere achtlos wegwerfen.