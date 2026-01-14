Kreissparkasse in Gerlingen Nach Automatensprengung: Bank öffnet wieder
20 Monate nach dem verheerenden Überfall auf die Kreissparkasse in der Gerlinger Innenstadt steht die Filiale wieder zur Verfügung – aber mit zwei großen Veränderungen.
20 Monate nach dem verheerenden Überfall auf die Kreissparkasse in der Gerlinger Innenstadt steht die Filiale wieder zur Verfügung – aber mit zwei großen Veränderungen.
Die Bilder vom Tag danach haben sich bei den Verantwortlichen eingebrannt: Von einem einsamen, roten Sofa und einer verstaubten Yuccapalme, die in den Räumen der Kreissparkasse noch zu erkennen war, berichteten die Festredner am Montagabend. 20 Monate nach dem verheerenden Überfall auf die Kreissparkasse (KSK) in der Gerlinger Innenstadt ist die Filiale mit einem kleinen Festakt wieder eröffnet worden. „Wir haben regelrecht Wiederaufbau geleistet“, sagte der KSK-Vorstandsvorsitzende Heinz-Werner Schulte.