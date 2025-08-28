Nach dem Auszug aus dem Leo-Center sind dort zwei Geldautomaten verblieben. Die Sparkasse verweist auf ein breites Angebot in der neuen Filiale direkt gegenüber.

Die Kreissparkasse ist zwar mit ihrer Filiale aus dem Leo-Center ausgezogen, hat aber zwei Geldautomaten in der Leonberger Shoppingmall belassen. Dass keiner davon für Kleinwüchsige oder für Menschen im Rollstuhl erreichbar ist, treibt Elke Staubach um. In einem Beitrag für unsere Zeitung fordert die frühere Fraktionschefin der CDU im Leonberger Gemeinderat, die dem Landesvorstand der Frauen-Union angehört, die Sparkasse auf, hier Abhilfe zu schaffen.

Das kommunale Kreditinstitut verweist auf die neue Filiale in der Römerstraße, direkt gegenüber des Leo-Centers. „Mit dem Umzug der Filiale Leo-Center gegenüber in die Römerstraße haben wir auch zwei der ehemaligen vier Geldautomaten mit umgezogen. In der neuen Filiale finden sich zusätzlich noch Automaten zur Einzahlung und für Kontoauszüge, die niederschwellig zugänglich sind“, erklärt die Sparkassen-Sprecherin Miriam Höhn. Auch die neue Direktion in der Stuttgarter Straße sei komplett mit behindertengerechten Geräten ausgestattet.

Funktionen für Barrierefreiheit

„Im Leo-Center haben wir aktuell zwei Automaten zum Geldabheben und Drucken von Kontoauszügen, um die unmittelbare Bargeldversorgung sicherzustellen“, sagt die Unternehmenssprecherin. „Alle unsere SB-Geräte bieten Funktionen, um die Barrierefreiheit zu unterstützen. So kann der Touchscreen auch über die Nummerntastatur bedient werden. Viele Geldautomaten haben zudem einen Kopfhöreranschluss für eine Audiounterstützung.“

Die Kreissparkasse hat in Leonberg ihr Filialnetz in der Vergangenheit umstrukturiert. Schon länger ist die Filiale in Gebersheim geschlossen. Dort gibt es noch einen Geldautomaten. Am Anfang dieses Jahres wurde dann die Zweigstelle im Leo-Center zugemacht, obwohl diese die am besten frequentierte in der gesamten Direktion Leonberg war.

Neubau mit Mietwohnungen

Stattdessen wurde in unmittelbarer Nachbarschaft eine neue Filiale eröffnet, die nun auch für Kunden aus dem Bereich Ramtel zuständig ist. Die dortige Zweigstelle wurde erst unlängst geschlossen. Auffälligste Änderung in der Leonberger Sparkassen-Präsenz ist der Direktionsneubau am Rande der Altstadt. In dem 60 Millionen Euro schweren Vorhaben realisiert das Kreditinstitut auch 71 Mietwohnungen, von denen 22 sozial gefördert sind.