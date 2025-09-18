Jasmin Eriksson, Kundin der Kreissparkasse Waiblingen, hat beim Gewinnspiel eine Million Payback-Punkte gewonnen. Doch wie viel ist das wirklich wert – und was macht sie damit?
18.09.2025 - 12:00 Uhr
Die Freude bei Jasmin Eriksson ist groß: „Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, als ich den Anruf von meiner Beraterin erhalten habe – ich habe noch nie etwas gewonnen.“ Doch diesmal war das Glück auf ihrer Seite. Bei einem Gewinnspiel der Kreissparkasse Waiblingen hat sie eine Million Payback-Punkte gewonnen.