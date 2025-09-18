Jasmin Eriksson, Kundin der Kreissparkasse Waiblingen, hat beim Gewinnspiel eine Million Payback-Punkte gewonnen. Doch wie viel ist das wirklich wert – und was macht sie damit?

Die Freude bei Jasmin Eriksson ist groß: „Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, als ich den Anruf von meiner Beraterin erhalten habe – ich habe noch nie etwas gewonnen.“ Doch diesmal war das Glück auf ihrer Seite. Bei einem Gewinnspiel der Kreissparkasse Waiblingen hat sie eine Million Payback-Punkte gewonnen.

Damit hat Jasmin Eriksson als eine der Ersten beim bundesweiten Gewinnspiel zum Auftakt der Kooperation der Sparkassen-Finanzgruppe mit Payback gewonnen. Seit Ende August läuft die Aktion: Wer seine Sparkassen-Card (Debitkarte) bis zum 30. Oktober einmalig im Online-Banking mit Payback verknüpft, nimmt automatisch teil – und hat täglich die Chance auf eine Million Payback-Punkte.

Zufällig über das Gewinnspiel gestolpert

Jasmin Eriksson finanziert ihre Wohnung über die Kreissparkasse und ist – wie sie sagt – zufällig auf der Website über dieses Gewinnspiel gestolpert. Und was macht sie mit ihrem Gewinn? „Ich werde einen Teil davon auf jeden Fall dafür verwenden, um meine Wohnung einzurichten“, sagt sie.

Und wie funktioniert das Ganze? „Nach Verknüpfung der Sparkassen-Card mit Payback sammeln Kundinnen und Kunden der Kreissparkasse Waiblingen bei jedem Einkauf bei teilnehmenden regionalen Partnern aus der S-Vorteilswelt der Sparkassen gleichzeitig Punkte, ohne zusätzliche Karte oder App“, heißt es in der Pressemitteilung.

Doch was kann man mit einer Million Payback-Punkten anfangen? Der Gegenwert: 10.000 Euro – das reicht vermutlich für eine neue Einrichtung und weitere größere Anschaffungen.