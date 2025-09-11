In Korb wurde ein 22-jähriger Radler bei einer Kollision mit einem VW schwer verletzt. Ein weiterer Radler stürzte, und umher fliegende Fahrzeugteile beschädigten einen Pkw.

Am Mittwochnachmittag ist bei einem Unfall in Korb (Rems-Murr-Kreis) ein 22-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Radler auf der Kreisstraße 1912 aus Richtung Korb nach links in den Sommerhaldenweg abbiegen. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden 40-jährigen VW-Fahrer – dieser hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren.

Der Radfahrer krachte seitlich in die Front des VW, wurde über die Windschutzscheibe und das Dach geschleudert und landete schließlich hinter dem Auto. Dabei zog er sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und kam ins nächste Krankenhaus.

Durch den Aufprall wurde das Rennrad des 22-Jährigen gegen einen nachfolgenden Rennradfahrer geschleudert, wodurch dieser stürzte und sein Rad ebenfalls beschädigt wurde. Verletzungen zog er sich nicht zu. Weitere Fahrzeugteile flogen auf ein hinter dem VW fahrendes Auto – dabei wurde die hintere Beifahrerseite beschädigt und die Tür bekam ein paar Kratzer ab.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von über 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die K1912 komplett gesperrt. sas