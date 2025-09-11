In Korb wurde ein 22-jähriger Radler bei einer Kollision mit einem VW schwer verletzt. Ein weiterer Radler stürzte, und umher fliegende Fahrzeugteile beschädigten einen Pkw.
11.09.2025 - 09:43 Uhr
Am Mittwochnachmittag ist bei einem Unfall in Korb (Rems-Murr-Kreis) ein 22-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Radler auf der Kreisstraße 1912 aus Richtung Korb nach links in den Sommerhaldenweg abbiegen. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden 40-jährigen VW-Fahrer – dieser hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren.