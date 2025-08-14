Kreisverband Stuttgart gegründet Bündnis Sahra Wagenknecht will in Landtag
Den Einzug in den Bundestag hat Sahra Wagenknecht hauchdünn verpasst. Nun steht für BSW die Nagelprobe bei Landtagswahlen an. Der Kreisverband soll Basisarbeit leisten.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) ist nun auch in der Region Stuttgart mit einem Kreisverband aktiv. Er umfasst räumlich die Landeshauptstadt und die Landkreise Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen, Rems-Murr und Göppingen. Im Alten Feuerwehrhaus in Heslach wurde ein aus sieben Mitgliedern bestehender Kreisvorstand gewählt. Das ist die in der BSW-Bundessatzung vorgeschrieben Mindestzahl.