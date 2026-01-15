Kreisverwaltung in Backnang Verwaltung der Zukunft: So wird der Betonbau beim Backnanger Bahnhof umgestaltet
Das alte Landratsamt in Backnang wird modernisiert. Was kostet das, was bringt es – und was passiert mit den freiwerdenden Flächen?
Das alte Landratsamt in Backnang wird modernisiert. Was kostet das, was bringt es – und was passiert mit den freiwerdenden Flächen?
Es ist ein Bau, wie ihn die Nachkriegszeit hinterlassen hat: kantig, kühl, funktional. Die Außenstelle des Landratsamts in der Erbstetter Straße 58 in Backnang (Rems-Murr-Kreis), architektonisch ein Kind des Brutalismus, soll bald nicht mehr nur durch ihre Betonfassade auffallen. Das Gebäude soll umfassend umgebaut, modernisiert und in die Zukunft geführt werden. Grundlage des Projekts ist eine Machbarkeitsstudie, die der Kreistag im Dezember zur Entscheidung vorgelegt bekam.