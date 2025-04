Friedrich Merz (CDU) hat sich zu einer möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew geäußert. Der Kreml warnt nun vor der Gefahr einer „Eskalation“ des Konflikts.

red/AFP 14.04.2025 - 13:35 Uhr

Nach Äußerungen von Friedrich Merz (CDU) zu einer möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew hat der Kreml vor der Gefahr einer „Eskalation“ des Konflikts in der Ukraine gewarnt. Merz „unterstützt diverse Maßnahmen, die zu einer neuen Eskalation führen können und unweigerlich dazu führen werden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten in Moskau. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz hatte am Sonntag in der ARD auf die Frage, ob er Taurus an Kiew liefern würde, geantwortet, er habe „immer gesagt, dass ich das auch nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde“.