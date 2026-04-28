Kremser Straße in Böblingen Wohncontainer sind seit Monaten leer – aber stehen immer noch
Seit November 2025 wohnt niemand mehr im Containerdorf in der Kremser Straße in Böblingen. Die Container sind aber noch da. Warum?
Seit November 2025 wohnt niemand mehr im Containerdorf in der Kremser Straße in Böblingen. Die Container sind aber noch da. Warum?
Auf der grünen Wiese, gegenüber des Schulzentrums Stockbrünnele in der Kremser Straße in Böblingen, stehen mehrere Wohncontainer, obwohl sie seit Monaten unbewohnt sind. Aufgestellt im Jahr 2019 als temporäre Unterkunft für Geflüchtete, dienten sie sechs Jahre lang genau diesem Zweck.