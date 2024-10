Noch lässt Cem Özdemir öffentlich offen, ob er in die Landespolitik wechselt. Er hat bei den Grünen die besten Chancen auf die Spitzenkandidatur als Ministerpräsident. Eine Umfrage lässt aufhorchen.

Die Mehrheit der Menschen im Südwesten glaubt einer Umfrage zufolge nicht daran, dass der Grünen-Politiker Cem Özdemir nächster Ministerpräsident im Land wird. 55 Prozent halten dies nach der Erhebung des Forschungsinstituts Kantar für unwahrscheinlich, wie aus dem in Mannheim veröffentlichen aktuellen „Baden Württemberg Report“ für Oktober im Auftrag von Privat.Radio hervorging. Nur 23 Prozent trauten ihm zu, die Wahl zu gewinnen.

In Baden-Württemberg ist im Frühjahr 2026 Landtagswahl. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. Özdemir gilt als potenzieller Nachfolger. Doch der Bundeslandwirtschaftsminister hat sich bisher nicht geäußert, ob er das Amt des Spitzenkandidaten antreten will.

Bessere Chancen für CDU-Fraktionsvorsitzenden Hagel

Deutlich bessere Chancen auf den Wahlsieg räumen die Menschen der Umfrage zufolge dem noch unbekannten CDU-Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel ein. Von denen die ihn kennen, glaubt fast jeder Zweite (46 Prozent) an eine Wahl Hagels zum Ministerpräsidenten.

Privat.Radio ist ein Zusammenschluss der privaten Radiosender im Land. Für den „Baden-Württemberg Report“ hat das Marktforschungsinstitut Kantar im Oktober 2024 insgesamt 1.057 Männer und Frauen befragt. Die Online-Erhebung ist laut Kantar repräsentativ.