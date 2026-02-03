Der Wolf im Nordschwarzwald polarisiert weiter. Regierungschef Winfried Kretschmann zeigt sich irritiert von der emotional geführten Diskussion.
03.02.2026 - 13:40 Uhr
Scharfe Kritik, ein laufendes Gerichtsverfahren und am Freitag sogar eine Mahnwache in Bühl: Die Debatte um den geplanten Abschuss eines Wolfs auf der Hornisgrinde im Nordschwarzwald sorgt weiter für Aufregung - und hat selbst Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) überrascht. „Mich erstaunt die große Emotionalität dieser Debatte, das muss ich schon sagen“, sagte Kretschmann in Stuttgart.