Am Mittwochmittag kollidiert ein LKW auf der A8 mit einem Fahrbahnteiler. Zwei Fahrbahnen bleiben in der Folge über Stunden gesperrt.

Sebastian Winter 30.10.2024 - 21:20 Uhr

Am Mittwochmittag ist es auf der A8 bei Sindelfingen vor dem Kreuz Stuttgart zu einem LKW-Unfall gekommen, der sich in der Folge stundenlang massiv auf den Verkehr auswirkte. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, war ein 31-jähriger LKW-Fahrer in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache rechts mit einem Fahrbahnteiler kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der LKW laut Polizei nach links gelenkt, wodurch er quer über die drei Fahrstreifen fuhr. Anschließend zog es den LKW wieder nach rechts, wo er am Fahrbahnteiler zum Stehen kam.