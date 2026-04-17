Allmähliche Erleichterung nach vielen bangen Wochen: Die ersten Schiffe haben die Straße von Hormus durchquert und befinden sich im Indischen Ozean in Sicherheit.
17.04.2026 - 20:02 Uhr
Nach fast sieben Wochen Blockade gibt es Bewegung im Persischen Golf: Die Celestyal Discovery hat am Freitagnachmittag als erstes Kreuzfahrtschiff die teilweise verminte Straße von Hormus passiert. Laut Tracking-Daten von Vesselfinder befand sich das Schiff gegen 19.30 Uhr deutscher Zeit bereits jenseits der Durchfahrt und steuerte auf die Küste Omans zu.