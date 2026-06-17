Allmähliche Erleichterung nach bangen Monaten: Immer mehr Schiffe durchqueren die Straße von Hormus und befinden sich im Indischen Ozean in Sicherheit.

Es war einer der dramatischsten Geschichten, die die Kreuzfahrtbranche je erlebt hat: Wochenlang saßen sechs Luxusliner wegen des Iran-Kriegs wie in einer Mausefalle im Persischen Golf fest. Millionen von Menschen und vor allem die Angehörigen der verbliebenen Crews blickten gebannt auf die gesperrte Straße von Hormus, die am Freitag (19. Juni) wieder für den maritimen Verkehr geöffnet werden soll.

Nun, rund zwei Monate nach den Schlagzeilen über die geglückte Flucht der Celestyal Discovery, stellt sich die Frage: Gibt es heute noch Nachzügler in der Region oder sind inzwischen alle Schiffe frei?

Die erlösende Antwort lautet: Nein, es befindet sich kein einziges Kreuzfahrtschiff mehr in der blockierten Zone. Der Grund für die Entwarnung liegt in einer hochriskanten Operation Mitte April 2026. Damals öffnete sich im Windschatten der militärischen Auseinandersetzungen ein kurzes, hochgradig unberechenbares Zeitfenster. Einige Reedereien fackelten nicht lange: In enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden bildeten die verbliebenen Ozeanriesen einen Konvoi, um mit abgeschaltetem Transponder aus der Gefahrenzone zu flüchten.

Hormus-Drohungen: "Wir werden schießen und euch zerstören"

Wie brenzlig diese Passage wirklich war, machten Berichte deutlich – so wurde die Mein Schiff 4 während der Durchfahrt von iranischen Revolutionsgarden bedroht. „Wir werden schießen und euch zerstören“, soll es im Funkspruch laut Medienberichten geheißen haben. TUI-Cruises wollte die näheren Umstände auf Anfrage unserer Redaktion jedoch nicht bestätigen.

Jedenfalls ging die Evakuierung gut aus: Sechs Kreuzfahrtschiffe erreichten sicher den Indischen Ozean. Direkt im Anschluss schloss der Iran die Straße von Hormus wieder vollständig. Die Rettung kam also sprichwörtlich in letzter Sekunde.

Die „Mein Schiff“ 5 konnte den Hafen von Doha (Katar) im April verlassen. Foto: Lana Dörrer/privat/dpa

Wo sind Mein Schiff 4 & 5 und MSC Euribia heute?

Das Drama ist inzwischen Geschichte. Statt einer nervenaufreibenden Zwangspause im Krisengebiet läuft der normale Urlaubsbetrieb längst wieder in sicheren Gewässern:

Mein Schiff 4 & 5: Beide TUI-Liner konnten nach ihrer erfolgreichen Flucht den Sommerfahrplan wie geplant aufnehmen. Die Mein Schiff 4 kreuzt seit Mitte Mai im Mittelmeer ab Triest, die Mein Schiff 5 ist erfolgreich im östlichen Mittelmeer ab Heraklion unterwegs.

Beide TUI-Liner konnten nach ihrer erfolgreichen Flucht den Sommerfahrplan wie geplant aufnehmen. Die Mein Schiff 4 kreuzt seit Mitte Mai im Mittelmeer ab Triest, die Mein Schiff 5 ist erfolgreich im östlichen Mittelmeer ab Heraklion unterwegs. MSC Euribia: Das MSC-Schiff schaffte die Passage ebenfalls rechtzeitig, zog weiter durch den Suezkanal, absolvierte einen Werftaufenthalt auf Malta und startete am 16. Mai in Kiel pünktlich in seine Sommersaison Richtung Nordeuropa.

Das MSC-Schiff schaffte die Passage ebenfalls rechtzeitig, zog weiter durch den Suezkanal, absolvierte einen Werftaufenthalt auf Malta und startete am 16. Mai in Kiel pünktlich in seine Sommersaison Richtung Nordeuropa. Celestyal & Aroya: Auch die restlichen damals blockierten Schiffe (Celestyal Journey und die saudische Aroya) haben die Golfregion im April komplett hinter sich gelassen.

Lieber Kanaren, Kiel und Mallorca - Aus für Dubai-Kreuzfahrten 2026/2027

Auch wenn die Blockade für die Schiffe ein glückliches Ende fand, hat der Schock bei den Konzernen tiefe Spuren hinterlassen. Niemand will riskieren, dass Schiffe, Crews oder gar Passagiere erneut in geopolitische Konflikte hineingezogen werden.

Die Reedereien ziehen deshalb Konsequenzen für den kommenden Winter 2026/2027. Die eigentlich sehr beliebte Orient-Saison (Kreuzfahrten ab Dubai/Abu Dhabi) wurde von fast allen großen Anbietern komplett abgesagt:

TUI Cruises: Sogar der mit Spannung erwartete Schiffsneubau „Mein Schiff Flow“ wurde für den kommenden Winter komplett umdisponiert und fährt statt in den Orient nun nach Nordeuropa und Richtung Kanaren.

Sogar der mit Spannung erwartete Schiffsneubau „Mein Schiff Flow“ wurde für den kommenden Winter komplett umdisponiert und fährt statt in den Orient nun nach Nordeuropa und Richtung Kanaren. AIDA Cruises: Lässt die AIDAprima im Winter im Norden und bietet erstmals Winterkreuzfahrten ab Kiel an.

Lässt die AIDAprima im Winter im Norden und bietet erstmals Winterkreuzfahrten ab Kiel an. MSC Cruises: Verlegt das Flaggschiff MSC World Europa in die Karibik.

Verlegt das Flaggschiff MSC World Europa in die Karibik. Costa Crociere: Weicht mit der Costa Smeralda auf die Kanarischen Inseln aus.

Wer heute auf die Karte blickt, kann aufatmen: Das Hoffen und Bangen ist (vorerst) vorbei, die Schiffe verdienen ihr Geld längst wieder im sicheren Europa. Bis im Persischen Golf jedoch wieder regulär Urlaubsschiffe kreuzen, dürften nach den Erfahrungen des Iran-Kriegs 2026 womöglich Jahre vergehen.