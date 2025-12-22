Früher kamen Billig-Kopien aus Fernost, heute werden sie mitunter in der Nachbarschaft gefertigt. Ein Gericht hat jetzt den Rechtsstreit zweier Firmen aus Baden-Württemberg entschieden.
22.12.2025 - 17:56 Uhr
Der jahrelange Rechtsstreit zwischen zwei baden-württembergischen Herstellern von so genanntem Bewegungsspielzeug hat jetzt in Hamburg kurz vor Weihnachten sein vorläufiges Ende gefunden. Dort entschied das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG), dass die Firma „Besonderes4Kids“ aus Dettingen bei Metzingen ihren unter Plagiatsverdacht stehenden „MeinKreativStein“ weiter vertreiben darf.