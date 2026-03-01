Nach Angriffen der USA und Israels gegen den Iran spitzt sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten zu. Wie positioniert sich Deutschland?
01.03.2026 - 14:38 Uhr
Berlin - Der neue Iran-Krieg nach den israelisch-amerikanischen Angriffen löst auch in Deutschland Sorgen vor einer weiteren Eskalation und Gefahren für Bundesbürger in der Region aus. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere führende Politiker verurteilten die Gegenschläge Irans und ein generell bedrohliches Agieren der Führung in Teheran. Das Auswärtige Amt verschärfte Sicherheitshinweise für Urlauber und warnt nun vor Reisen in mehrere Staaten. Zugleich gibt es Sorgen, dass die Eskalation auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland hat.