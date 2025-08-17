Krieg im Gazastreifen Umsiedlung aus Gaza nach Afrika?
Israel verhandelt offenbar mit mehreren Ländern, um Menschen aus dem Gazastreifen dorthin zu übersiedeln. Im Fokus steht der Süd-Sudan, eines der ärmsten Länder der Welt.
Israel will nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der geplanten neuen Offensive in Gaza erreichen, dass die Bewohner des Küstenstreifens in andere Länder umsiedeln. Netanjahu und US-Präsident Donald Trump plädieren seit Monaten für eine Massenvertreibung der Palästinenser. Ein Zielland könnte der Süd-Sudan sein. Medienberichte und hochrangige Kontakte zwischen Israel und dem Süd-Sudan schüren den Verdacht, dass eine Umsiedlung in das ostafrikanische Land vorbereitet wird.