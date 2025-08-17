Krieg im Gazastreifen: Umsiedlung aus Gaza nach Afrika?

Israel will nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der geplanten neuen Offensive in Gaza erreichen, dass die Bewohner des Küstenstreifens in andere Länder umsiedeln. Netanjahu und US-Präsident Donald Trump plädieren seit Monaten für eine Massenvertreibung der Palästinenser. Ein Zielland könnte der Süd-Sudan sein. Medienberichte und hochrangige Kontakte zwischen Israel und dem Süd-Sudan schüren den Verdacht, dass eine Umsiedlung in das ostafrikanische Land vorbereitet wird.

Netanjahu: „Wir erlauben ihnen, zu gehen“

Die israelische Armee kontrolliert die Grenzen des Gazastreifens und erlaubt bisher keine Ausreisen. Das könne sich nach der anvisierten Belagerung von Gaza-Stadt ändern, sagte Netanjahu dem israelischen Sender i24News. Die Armee werde es Zivilisten erlauben, das Kampfgebiet in Gaza „und das Territorium generell zu verlassen, wenn sie wollen“. Israel vertreibe zwar keine Menschen, „aber wir erlauben ihnen, zu gehen“.

Trump hatte im Frühjahr die Massenabschiebung der zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens in andere Länder vorgeschlagen, damit Gaza als „Riviera des Nahen Ostens“ ohne palästinensische Bevölkerung neu aufgebaut werden könne. Netanjahu schloss sich dem Vorschlag an; rechtsextreme Minister seiner Regierung fordern die Vertreibung der Palästinenser und die Annexion des Gazastreifens. Arabische Nachbarländer wie Ägypten und Jordanien lehnten Trumps Forderung ab, sie sollten Vertriebene aufnehmen.

UN sieht den Versuch einer ethnischen Säuberung

Die UNO und Menschenrechtsorganisationen sagen, der Gaza-Plan von Trump und Netanjahu laufe auf eine ethnische Säuberung und einen Bruch des Völkerrechts hinaus. Wenn Israel den Gazastreifen so zerstöre, dass dort niemand mehr leben könne, und dann von freiwilliger Ausreise rede, werde das niemanden überzeugen, sagte der Nahost-Experte Dan Perry in i24News. Ein armes Land wie Süd-Sudan könnte nach seiner Einschätzung jedoch mit amerikanischem Geld und israelischer Unterstützung dazu gebracht werden, Palästinenser aufzunehmen.

Süd-Sudan, ein Land mit 13 Millionen Einwohnern, hatte 2011 seine Unabhängigkeit vom nördlichen Nachbarn Sudan durchgesetzt und ist einer der ärmsten Staaten der Erde. Die Regierung in der Hauptstadt Juba bestätigte jetzt laut der Nachrichtenagentur AFP, dass die israelische Vizeaußenministerin Sharren Haskel in den vergangenen Tagen den Süd-Sudan besucht habe. Haskel sei die bisher ranghöchste israelische Regierungspolitikerin, die in Juba Gespräche geführt habe. Süd-Sudans Außenminister Semaya Kunda hatte sich vor wenigen Wochen in Israel mit Netanjahu getroffen.

Sud-Sudan will laut Medienberichten Palästinenser aufnehmen

Bei den Gesprächen zwischen den Regierungen in Jerusalem und Juba gehe es um die Aufnahme von Palästinensern aus Gaza in Süd-Sudan, berichteten die Nachrichtenagenturen AP und Reuters. Die britische Zeitung „Telegraph“ meldete, die südsudanesische Regierung habe der Einreise der Palästinenser bereits zugestimmt. An der Vereinbarung seien auch die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) beteiligt. Das südsudanesische Außenministerium wies die Berichte zurück. USA und VAE äußerten sich nicht. Die Emirate haben einen Friedensvertrag mit Israel und verfügen über großen Einfluss im Süd-Sudan.

Süd-Sudan ist offenbar nicht das einzige Land, das mit Israel über die Aufnahme von Palästinensern aus Gaza im Gegenzug für finanzielle Hilfe verhandelt. Gespräche liefen auch mit Somaliland, Syrien, Äthiopien, Libyen und Indonesien, meldeten der US-Sender CNN und das „Wall Street Journal“.

Für die meisten arabischen Staaten sind die Meldungen über eine mögliche Massenvertreibung aus Gaza ein Horrorszenarium. Sie dringen auf eine Lösung des Gaza-Konflikts ohne Vertreibung der Palästinenser und für die Zwei-Staaten-Lösung mit Israel und einem Palästinenser-Staat in Gaza und im Westjordanland. Unter Führung von Ägypten haben arabische Regierungen einen Gaza-Plan ausgearbeitet, der mehr als 50 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Küstenstreifens und die Schaffung einer neuen Regierung ohne Beteiligung der Hamas vorsieht.

Ägypten und Katar arbeiten an Vorschlägen für Feuerpause

Ägypten arbeitet zudem mit Katar an einem neuen Vorschlag für eine Feuerpause in Gaza, um die geplante israelische Offensive noch zu verhindern. Der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty sagte, vorgesehen sei eine 60-tägige Waffenruhe mit Freilassung einiger der 20 noch lebenden Hamas-Geiseln. Eine Hamas-Delegation verhandelte in den vergangenen Tagen mit dem ägyptischen Geheimdienst in Kairo. Dabei habe die Terrorgruppe großes Interesse an einer Kampfpause signalisiert, berichtete das ägyptische Fernsehen.

USA und Israel hatten sich zuletzt von einer Freilassung der Geiseln in mehreren Phasen distanziert und eine Waffenruhe mit Heimkehr aller lebenden Geiseln und der Leichen von 30 toten Verschleppten auf einen Schlag gefordert. Netanjahu sagte in i24News, die Zeit für eine Teil-Einigung mit der Hamas „liegt hinter uns“. Er wolle den Krieg beenden – „aber zu unseren Bedingungen“.