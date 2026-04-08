Die Straße von Hormus soll wieder geöffnet werden – im Gegenzug wollen die USA und der Iran zwei Wochen lang nicht angreifen. Wie sehen die Vereinten Nationen die Lage?

red/dpa 08.04.2026 - 06:47 Uhr

Nach der Verkündung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran fordern die Vereinten Nationen die Kriegsparteien zur Einhaltung der Feuerpause auf. Dies sei nötig, „um den Weg für einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region zu ebnen“, teilte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres mit.