In der Stadt Gaza drängen sich zahlreiche Vertriebene. Nach Schätzungen lebt rund eine Million Menschen dort in notdürftig reparierten Häusern oder Zelten und wartet auf den Vormarsch.
24.08.2025 - 14:56 Uhr
Noch vor dem befürchteten Vorrücken der israelischen Armee in die Stadt Gaza kämpfen die verbliebenen Bewohner dort ums tägliche Überleben. Einige von ihnen leben immer noch in Häusern – oft jedoch in beschädigten Gebäuden. Familien, die nicht fortgehen wollten oder keine Alternative hatten, bewohnen Wohnungen mit notdürftig reparierten Wänden und durch Plastikplanen ersetzten Fenstern.