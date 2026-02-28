Ein deutscher Politologe wertet die iranischen Gegenangriffe auf US-Ziele als Nadelstiche. Aufschlussreich sei die ausbleibende Unterstützung aus Moskau und Peking für Teheran.

red/Dpa 28.02.2026 - 14:38 Uhr

Der Iran kann den Angriffen von Israel und den USA aus Sicht eines Experten militärisch wenig entgegensetzen. „Seit den Angriffen im vorigen Sommer scheint der Iran seine Luftabwehr nicht wesentlich gestärkt zu haben“, sagte der Politologe Maximilian Terhalle von der kalifornischen Stanford University der Deutschen Presse-Agentur. „Die Iraner versuchen zwar, überall dort anzugreifen, wo die Amerikaner im Nahen Osten stationiert sind.“ Das seien aber eher Nadelstiche. „Iran hat nicht die Schlagkraft, die Amerikaner zu schwächen.“