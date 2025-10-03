Die islamistische Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Darunter sei auch die Freilassung aller Geiseln.

red/afp/dpa 03.10.2025 - 22:28 Uhr

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat sich zur Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump bereit erklärt. „Die Bewegung verkündet ihre Zustimmung zur Freilassung aller Geiseln - der lebenden und der sterblichen Überreste - gemäß der Austauschformel im Vorschlag von Präsident Trump“, erklärte die Hamas am Freitag. Sie sei bereit zu Gesprächen über die „Details“.