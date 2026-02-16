Geheime Emoji-Codes lösten tödliche Angriffe aus: Wie Hamas-Kämpfer am Vorabend des 7. Oktober 2023 über simple Symbole zum Überfall auf Israel mobilisiert wurden.
16.02.2026 - 16:57 Uhr
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat ihren Kämpfern laut Medienberichten den Beginn des Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 über Emojis signalisiert. Der israelische TV-Sender N12 berichtete dies unter Berufung auf die israelische Armee. Eine Militärsprecherin konnte die Berichte aber zunächst nicht offiziell bestätigen.