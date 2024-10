Bei einem Schusswaffenangriff im Süden Israels ist am Sonntag eine israelische Polizistin getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden bei dem Angriff im Ort Beerscheva verletzt, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Der Angreifer wurde nach Angaben der Polizei getötet. Er sei „innerhalb weniger Sekunden von den vor Ort anwesenden Sicherheitskräften eliminiert“ worden, hieß es.

Die getötete 25-jährige Polizistin gehörte zum Grenzschutz. Sie sei „in einer Konfrontation mit dem Terroristen“ tödlich verletzt worden, erklärte die Polizei.

Die israelische Armee befindet sich derzeit in Alarmbereitschaft, weil im Zusammenhang mit dem ersten Jahrestag des Angriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg Anschläge befürchtet wurden. Bei einem Schuss- und Stichwaffen-Angriff durch zwei Palästinenser am Dienstag in Tel Aviv waren sieben Menschen getötet worden. Die Hamas reklamierte den Angriff für sich.