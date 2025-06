Die Bundesregierung unterstützt die Rückreise aus dem Nahen Osten mit Sondermaschinen. Erneut ist auch die Bundeswehr im Einsatz.

red/dpa 23.06.2025 - 18:30 Uhr

Wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran hat die Bundeswehr erneut Deutsche mit Militärmaschinen ausgeflogen. Die Luftwaffe landete mit zwei Transportflugzeugen vom Typ A400M in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv und nahm etwa 190 Menschen an Bord, wie die Deutschen Presse-Agentur in Berlin erfuhr.