Kürzlich tötete Israel eigenen Angaben zufolge den Militärchef der Hamas, Iss al-Din al-Haddad. Nun hat die Armee laut Israels Ministerpräsidenten dessen Nachfolger ins Visier genommen.
26.05.2026 - 21:36 Uhr
Nach der jüngsten Tötung des militärischen Führers der Hamas im Gazastreifen hat Israel eigenen Angaben zufolge nun auch dessen Nachfolger angegriffen. Mohammed Odeh sei einer der Drahtzieher des Terrorüberfalls vom 7. Oktober 2023, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz am Abend. „Odeh war für die Ermordung, Entführung und Verwundung zahlreicher israelischer Bürger verantwortlich.“