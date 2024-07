Das Obere Galiläa ist seit vielen Jahrzehnten die Partnerregion des Landkreises Ludwigsburg. Claudia Rugart war vor kurzem in Israel und beschreibt bedrückende Erlebnisse. Auch Rainer Gessler lassen seine Eindrücke von einem Besuch Anfang des Jahres nicht los. Die Sorge um die Freunde in Israel ist groß.

Karin Götz 07.07.2024 - 14:05 Uhr

Ein Jahr ist es her, dass die letzte große offizielle Delegation aus dem Oberen Galiläa zu Gast im Landkreis Ludwigsburg gewesen ist. Die Ludwigsburger reisten ihrerseits zuletzt Anfang Februar dieses Jahres nach Israel in die Partnerregion, in der sich die Lage zuspitzt. Kreisrat Rainer Gessler war Teil der dreiköpfigen Delegation. Auf einer Strecke von vier Kilometern entlang der Grenze zum Libanon sind die Menschen nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 aus ihren Kibbuzim ins Landesinnere gebracht worden. „Es wurde Unglaubliches geleistet, um Kindergärten, Altenheime, Schulen und Familien in Hotels und Bürogebäuden unterzubringen. Alle leben unter völlig veränderten Bedingungen weiter“, berichtet Gessler. Die Ungewissheit, wann sich der seit nunmehr neun Monaten anhaltende Zustand normalisiere, sei schwer auszuhalten für die Menschen, egal, ob sie noch im Oberen Galiläa oder im Landesinneren bei Freunden und Verwandten seien. Und auch den Kreisrat beschäftigt das Erlebte nach wie vor sehr.