In der umkämpften sudanesischen Region Darfur hat die RSF-Miliz das Lager Abu Shouk attackiert. Dabei wurden mehr als 40 Menschen getötet.
12.08.2025 - 12:49 Uhr
Bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager in der sudanesischen Region Darfur sind laut Medienberichten mehr als 40 Menschen getötet worden. Die paramilitärische RSF-Miliz habe das Lager Abu Shouk nahe der umkämpften Provinzhauptstadt El Fasher am Montag attackiert, berichtete die Zeitung „Sudan Tribune“ am Dienstag. Die Armee und mit ihr verbündete Milizen hätten die RSF-Kämpfer später zurückgeschlagen.