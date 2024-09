Auswärtiges Amt kündigt 100 Millionen Euro Winterhilfe an

Krieg in der Ukraine

Die Ukrainer bereiten sich auf den dritten Kriegswinter vor. Zu ihrer Unterstützung hat nun das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock weitere Hilfsgelder versprochen.

red/AFP 17.09.2024 - 12:59 Uhr

Das Auswärtige Amt hat vor dem anstehenden dritten Kriegswinter in der Ukraine zusätzliche Hilfen für Kiew angekündigt. Deutschland stelle „weitere 100 Millionen Euro Winterhilfe für die Energieversorgung zur Verfügung“, teilte das Ministerium am Dienstag im Onlinedienst X mit. Russland greife gezielt die Wärme- und Energieversorgung der Ukraine an, hieß es als Begründung.