Bericht: Washington will jetzt auch Minen an Kiew liefern

Krieg in der Ukraine

Washington greift der Ukraine beim Abwehrkampf im Osten des Landes unter die Arme und bricht mit einem Tabu: Jetzt sollen Schützenminen geliefert werden.

dpa 20.11.2024 - 03:02 Uhr

Washington/Kiew - Nach der Freigabe an Kiew zum Einsatz von weitreichenden Waffen gegen Ziele in Russland hat US-Präsident Joe Biden nach einem Medienbericht nun auch die Lieferung von Schützenminen an die Ukraine angeordnet. Biden sei damit von seiner bisherigen Position abgerückt, um der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Armee zu helfen, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf ranghohe Vertreter der US-Regierung. Grund für die Meinungsänderung im Weißen Haus sei das stetige Vorrücken russischer Truppen im Donbass. Die Lieferung dieser Minen sei nach Meinung des Pentagon ein wirksames Mittel, um das Vordingen der russischen Einheiten zu verlangsamen.