Russland greift in der Ukraine landesweit verstärkt Krankenhäuser an. Alleine in diesem Jahr schon sechs Kliniken, darunter auch für Neugeborene und Krebskranke.
Russlands Machthaber Wladimir Putin zielt zunehmend mit Drohnen und Raketen auf ukrainische Krankenhäuser. Alleine in diesem Jahr griff er sechs Kliniken an. Dazu zerbombt er die Energieversorgung des Landes. Alleine in der Nacht zum gestrigen Dienstag zählte die ukrainische Luftabwehr 293 Drohnen und 25 Raketen und Marschflugkörper. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte die Bevölkerung vor einem neuerlichen massiven russischen Angriff in den nächsten Tagen. Bei landesweiten Temperaturen von durchschnittlich minus 18 bis minus 20 Grad wird für viele Ukrainerinnen und Ukrainer der Winter zur Überlebensfrage.