Krieg in der Ukraine

Foto: dpa/House Of Commons

Die Ukraine soll erstmals russisches Gebiet mit Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow angegriffen haben. Großbritanniens Verteidigungsminister hält sich bedeckt. Er sieht eine Eskalation Moskaus.

red/dpa 21.11.2024 - 13:55 Uhr

Großbritanniens Verteidigungsminister John Healey wirft Russlands Präsidenten Wladimir Putin eine Eskalation in der Ukraine vor. „Wir haben in den vergangenen Wochen eine sehr klare Eskalation von Putin und seinen Streitkräften gesehen“, sagte Healey im Parlament in London. Sie hätten ihre Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung vor dem Winter sowie auf zivile Zentren ausgeweitet.