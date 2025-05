Krieg in der Ukraine

Die Ukraine bekommt von Deutschland Militärhilfe in Höhe von fünf Milliarden Euro. Die Zusage erfolgte während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin.

red/afp 28.05.2025 - 15:55 Uhr

Die Bundesregierung hat der Ukraine weitere militärische Unterstützung in Höhe von fünf Milliarden Euro zugesagt. Mit den Geldern solle einerseits die am Mittwoch angekündigte Produktion weitreichender Waffen durch die Ukraine finanziert werden, teilte das Bundesverteidigungsministerium anlässlich des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin mit. Teil des Pakets seien auch „weitere Munitionspakete für verschiedene Waffensysteme“ und zusätzliche „Landwaffensysteme und Handwaffen“.