Krieg in der Ukraine: Der Frieden ist noch fern

Russland verstärkt seit Wochen seine Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine mit Hunderten von Drohnen und Raketen. Besuche in Kiew, Sumy und an der Nordost-Front.

Wie ausgestreckte Finger ragen Mauerstücke aus dem Schuttberg auf. Das ist alles, was vom Gebäude übrig geblieben ist. Ein paar Wände, die trotzig stehen blieben. Inmitten all der Trümmer. Der Abend wandelt sich in schwarze Dunkelheit. Scheinwerfer leuchten über all der Zerstörung, das Licht fängt sich in mächtigen Staubwolken. Ein Bagger schaufelt sich im Scheinwerferlicht durch Ziegelsteine, Balken und Bretter. Noch immer werden Bewohner vermisst. Feuerwehrleute stehen in den Trümmern bereit, um ihre Leichname zu bergen. In Kiew ein trauriges Bild, dass seit Beginn der Invasion immer wieder kehrt. So wie an vorigem Wochenende.