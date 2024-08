Russische Truppen stehen noch knapp 15 Kilometer vom Zentrum der Bergbaustadt Pokrovsk in der Südukraine entfernt. Fällt sie, verliert das Land eines seiner wichtigsten Logistikzentren an der Front. Die Offensive bei Kursk ist vor diesem Hintergrund gescheitert.

Franz Feyder 29.08.2024 - 13:53 Uhr

Kursk! Seit dem 6. August schauen viele Menschen in den russischen Regierungsbezirk, in den vor drei Wochen in den frühen Morgenstunden ukrainische Soldaten einmarschierten. Die stießen auf keinen nennenswerten Widerstand stießen und nahmen Tausende russische Soldaten gefangen. Heute kontrollieren sie 1 079 Quadratkilometer russischen Bodens. Sie kämpfen an einer Frontlänge von fast 200 Kilometern in Russland. Das sind Werte, die sich in den vergangenen beiden Wochen kaum verändert haben. Fernab der Erfolgsmeldungen in Russland droht der Ukraine jedoch erstmals seit Beginn der aktuellen russischen Offensive im Februar 2022 375 Kilometer entfernt im Süden eine operative Niederlage, die in einer Katastrophe enden könnte.