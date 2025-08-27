Um den strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Pokrowsk tobt eine erbitterte Schlacht. Nach höchsten Verlusten versuchen russische Truppen jetzt den Norden der Stadt zu erobern.
Der Kaffee war stark und heiß, die Croissants mit allem gefüllt, was die Obstgärten hergaben und kundige Hände zu köstlicher Marmelade eingekocht hatten. Die von Tannen umgebende Tankstelle THK an der Bundesstraße E 50 genoss auch einen kulinarischen Ruf. Über diese Straße konnten Autofahrer das ukrainische Pokrowsk umfahren, ohne ihr Leben zu riskieren – bis zum August 2024 jedenfalls. Da rückten russische Truppen bis auf neun Kilometer an den strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt heran. Seitdem belagern sie die einst mehr als 60 000 Einwohner zählende Stadt.