Die EU-Kommission will die Milliarden für die Ukraine nutzen. Der erste Schritt ist nun getan, die Entscheidung fällt aber erst auf dem EU-Gipfel kommende Woche
Der Kreml reagiert mit einer juristischen Gegenattacke. Die russische Zentralbank hat eine Klage vor dem Moskauer Schiedsgericht gegen den Depotverwalter Euroclear angekündigt, der die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Belgien verwaltet. Europäische Diplomaten werten dies als ein gutes Zeichen, es beweise, dass Moskau verstanden habe, dass Europa die Ukraine weiter unterstützen werde. Deutschlands und anderer EU-Staaten haben sich am Freitag darauf verständig, per Mehrheitsentscheidung eine rechtliche Grundlage zur Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine zu schaffen. Ziel ist es, auf einem juristischem Umweg Geld für den Abwehrkampf Kiews gegen Russland zu besorgen.